Hombre enmascarado intenta secuestrar a un niño judío ortodoxo en Crown Heights

Un hombre enmascarado intentó secuestrar a un niño judío ortodoxo que caminaba con su padre en Crown Heights, Brooklyn, según informó la patrulla de seguridad judía local Shomrim. El incidente, que fue capturado por CCTV el sábado, ocurrió a las 3:30 p.m.

Las imágenes muestran al hombre enmascarado intentando agarrar al niño y llevarlo lejos antes de que el padre tire del niño hacia atrás y empuje al hombre.

At approximately 3:30 p.m., this deeply concerning incident took place in the heart of Crown Heights. We are working hand in hand with the @NYPD71pct in identifying the perpetrator. Kudos to the father for his quick action. pic.twitter.com/ozZLKntYvo