'Judíos asesinaron a 44,000 niños:' Monumentos del Holocausto profanados

Un monumento del Holocausto fue vandalizado en la ciudad polaca de Bilgoraj, según informó la municipalidad, siendo el segundo acto de vandalismo contra los monumentos del Holocausto en la ciudad en noviembre.

"Este año, los judíos asesinaron a 44,000 mujeres y niños" fue escrito incorrectamente en polaco en un monumento en el cementerio de la calle Konopnicka el miércoles temprano o el martes tarde. Los usuarios de redes sociales polacos rápidamente notaron que los errores ortográficos probablemente denotaban que los vándalos no eran hablantes nativos de polaco.

Fotografías publicadas por la municipalidad mostraron una Estrella de David dibujada incorrectamente con un signo de igual y una esvástica nazi. Las placas conmemorativas fueron tachadas y se escribió "Stop" en inglés junto al mensaje en polaco.

El alcalde de Bilgoraj, Wojciech Glen, dijo en un comunicado el miércoles que las autoridades estaban haciendo todo lo posible para identificar y castigar a los responsables. BILGORAJ, POLONIA - Banco conmemorativo de Isaac Bashevis Singer en 2016. (credit: Wikimedia Commons)

"Me gustaría señalar que no debería haber lugar para tal comportamiento en nuestra sociedad. Bilgoraj siempre ha sido una ciudad donde se ha fomentado la diversidad cultural y las tradiciones de larga data", dijo Glen. "No podemos permitir la propagación del odio o la falta de respeto".

Un acto despreciable

El Congreso Judío Europeo condenó lo que dijo que era un acto despreciable.

"Ensuciar un sitio de recuerdo del Holocausto con grafitis de odio, incluida una esvástica, es un ataque a la memoria del Holocausto y un doloroso recordatorio de la necesidad de combatir el antisemitismo implacablemente", dijo el Congreso Judío Europeo en X/Twitter el jueves.

El embajador de Israel en Polonia, Yacov Livne, pidió a las autoridades polacas que tomen medidas decisivas en una publicación en redes sociales el miércoles, agregando: "No es la primera vez que suceden tales actos en la ciudad y la región".

El 3 de noviembre, el municipio de Bilgoraj anunció que un monumento sobre el destino de los judíos de la ciudad había sido cubierto con pintura rosa.

El vicealcalde Jaroslaw Bondyra dijo que tal comportamiento no sería permitido en la ciudad y que se debería hacer todo lo posible para identificar al perpetrador.

Bilgoraj solía tener una fuerte presencia de comunidad judía, pero en 2018, The Jerusalem Post informó que el último residente judío murió hace casi 21 años. Muchos de los judíos fueron asesinados durante el Holocausto después de ser deportados a los campos de exterminio de Auschwitz, Belzec y Treblinka. El municipio apoyó varios programas para mantener los memoriales judíos y restaurar sitios históricos.

