Gal Gadot une fuerzas con Noa Tishby para cerrar Jánuca con estilo

La actriz israelí Gal Gadot se unió a la influencer y actriz israelí Noa Tishby el miércoles para celebrar la octava y última noche de Hanukkah, reveló Tishby en X/Twitter la noche del miércoles.

Tishby colaboró con varias celebridades en las noches anteriores de Hanukkah, incluyendo a Mayim Bialik, Mila Kunis y Tiffany Haddish.

En un video publicado en X, Gadot, conocida por interpretar a Wonder Woman de DC y que aparecerá en la nueva versión en acción real de Blancanieves de Disney, discutió su amor por Hanukkah con Tishby.

It’s the eighth and final night of Hanukkah, and I couldn’t have asked for a more special guest than @GalGadot to close out this celebration of light. ✨Gal reminds us, “A candle is a small thing. But one candle can light another. And I think that there is something very… pic.twitter.com/paKYU1x1fw