La retórica antisemita en líderes de izquierda en América Latina

En una región caracterizada por la política turbulenta, Colombia ha destacado durante mucho tiempo como un país latinoamericano con un enfoque pragmático en las relaciones internacionales. Pero el mandato del presidente Gustavo Petro, un exmiembro del movimiento guerrillero M-19 elegido en 2022, ha puesto en relieve la política exterior de Colombia, especialmente en lo que respecta a Israel.

Una reciente declaración de Petro criticando la política israelí fue condenada por muchos como antisemita. "El sionismo, fuertemente respaldado por el capital financiero internacional que controla parcialmente, impide la paz y desata el horror en Palestina, llevando a sus facciones más radicales al lazo del terrorismo", escribió el pasado lunes en la plataforma de redes sociales X.

Hace varios meses, escribió otra publicación caracterizando la guerra en Gaza como un genocidio y aparentemente comparando a Israel con la Alemania nazi. "Parecería como si Goebbels fuera quien dirige las comunicaciones mundiales para que decenas de miles de periodistas sean silenciados ante sus colegas asesinados y 20,000 bebés despedazados por bombas", escribió Petro, refiriéndose al principal propagandista nazi Joseph Goebbels.

Acusar a los judíos de estar detrás de una conspiración global, especialmente una conspiración financiera, tiene una larga historia en la retórica antisemita, que data al menos de los Protocolos de los Sabios de Sion, publicados por primera vez en 1903. Organizaciones centradas en combatir el sesgo antisemita también señalan la "inversión del Holocausto", o acusar a los judíos de ser "los nuevos nazis", como otra forma de antisemitismo.

"El antiguo tropo antisemita cristiano de que los judíos son personas codiciosas de dinero y sedientas de sangre es simplemente la versión anterior de lo que dijo el presidente colombiano, acusando a Israel de controlar las finanzas globales para financiar una guerra", dijo Daphne Klajman, una experta frecuentemente publicada en antisemitismo global y política y coordinadora académica de Hillel Rio, con sede en Río de Janeiro, a The Media Line. "En el tropo antisemita original, acusaban a los judíos, y en la acusación del presidente colombiano, él está acusando a esta criatura etérea que él llama los sionistas".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda a sus seguidores mientras asisten a una marcha en apoyo a las reformas en los sectores de salud, jubilación, empleo y prisiones propuestas por su gobierno, en Bogotá, Colombia, 1 de mayo de 2024. Subido el 10/5/2024 (credit: LUISA GONZALEZ/REUTERS)

Klajman dijo que muchos partidos de izquierda en América Latina simplemente han reetiquetado viejos tropos antisemitas reemplazando la palabra "judío" por "sionista". "Hay toda una generación de líderes políticos en América Latina que ven al sionismo como una herramienta imperialista creada por la civilización occidental", dijo.

Central para esta forma de antisemitismo es la creencia de que los judíos no tienen lazos con la tierra de Israel y no tienen derecho a un estado soberano allí, agregó.

Describió la publicación de Petro como repleta de inexactitudes y más enfocada en deslegitimar a Israel que en apoyar a los palestinos. "Afirma que antes de 1948 había paz en esa región, pero esto también es obviamente incorrecto y también falla en abordar los fuertes lazos entre los nazis y los líderes musulmanes antes de 1948", dijo.

Janiel Melamed, un académico de la Universidad del Norte de Colombia en el campo de la seguridad internacional, le dijo a The Media Line que Petro ha sido durante mucho tiempo crítico con las políticas de Israel. Petro una vez reconoció que el grupo rebelde M-19 de su juventud había participado en entrenamiento de insurgencia en Libia junto a combatientes palestinos, dijo.

“Petro era amigo y simpatizante del difunto Hugo Chávez, quien maldijo a Israel y lo calificó como un estado genocida, terrorista y asesino”, agregó Melamed.

Hoy en día, Venezuela es un socio cercano de Irán, trabajando juntos en actividades comerciales con fines militares de doble uso. Venezuela recientemente firmó un acuerdo de cooperación de 20 años con Irán centrado en la colaboración en los campos de la energía, las finanzas y la defensa. Una motivación para la asociación son las sanciones estadounidenses aplicadas a ambos países, que han debilitado severamente ambas economías.

"Irán también ha participado en un enfoque sistemático a largo plazo para construir y mantener una presencia estratégica en América Latina, duplicando sus embajadas en la región en tan solo una década y estableciendo líneas de crédito con una media docena de países", dijo Melamed. "Por lo tanto, algunos analistas de seguridad regional temen que Colombia pueda caer bajo la esfera de influencia de este Eje de Resistencia promovido por Irán a través de futuros acuerdos bilaterales en relación con hidrocarburos, infraestructura, comunicaciones y agendas de seguridad".

El sentimiento anti-Israel se remonta a la década de 1970

Klajman rastreó el antisemitismo y el sentimiento anti-Israel en América Latina hasta la década de 1970. "Durante los años setenta, en América Latina, también hubo una gran lucha por los derechos civiles, y luego, los judíos fueron alienados incluso si apoyaban a otras minorías", dijo. "Independientemente de lo progresista que pudiera ser un judío, si el judío era sionista, lo que diga es inválido. Esto es claramente lo que está sucediendo ahora, ya que a los judíos de izquierda se les impide brindar una comprensión matizada del conflicto en Oriente Medio".

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hizo comentarios igualmente inflamatorios comparando a Israel con la Alemania nazi en febrero del año pasado. Klajman dijo que líderes de izquierda como Lula y Petro tienden a ser más críticos con Israel, mientras que los líderes de derecha tienden a ser más solidarios.

"Incluso si el antisemitismo existe en los extremos del espectro político, tanto en la izquierda como en la derecha, hoy el mundo está listo para aceptar el antisemitismo de la izquierda pero no de la derecha", dijo. "Si un presidente de derecha dijera lo que dijo el presidente de Colombia, sería execrado como un nazi, y todos lo condenarían".

Dijo que el antisemitismo de izquierda a menudo se esconde bajo el pretexto de oposición al Estado de Israel. "Estos líderes son antisemitas en realidad, diciendo que los judíos son la única nación que no debería tener su propio país e ignorando el hecho de que la soberanía judía existió en esa región varias veces", dijo. "Esa narrativa adoptada por los líderes de izquierda no habla de los cambios que son parte de la vida de cada país. No habla de hacer mejoras. Simplemente habla de que Israel no tiene derecho a existir o a defenderse".