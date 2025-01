¿Cómo concluyó la ADL que Elon Musk no hizo un saludo nazi?

Horas después de la inauguración del presidente Donald Trump, muchos grupos judíos sonaron la alarma cuando Elon Musk parecía dar dos veces un saludo nazi en el desfile presidencial.

Pero el grupo judío más famoso por luchar contra el antisemitismo tenía una opinión diferente.

"Parece que Elon Musk hizo un gesto incómodo en un momento de entusiasmo, no un saludo nazi", escribió la Liga Anti-Difamación el lunes en un comunicado en la propia plataforma de redes sociales de Musk X, refiriéndose al movimiento de brazo extendido de Musk que ocurrió mientras agradecía a sus seguidores.

La ADL agregó: "En este momento, todas las partes deberían darse un poco de gracia, quizás incluso el beneficio de la duda, y tomar un respiro. Este es un nuevo comienzo".

Musk respondió: "Gracias chicos", agregando un emoji riendo.

Elon Musk hace un gesto polémico en un estadio de Washington DC (credit: SCREENSHOT/X)

Otros estaban menos agradecidos por la respuesta de la ADL. Una variedad de grupos de izquierda han estado en desacuerdo con la ADL durante mucho tiempo por lo que dicen es un enfoque inadecuado en vigilar el discurso pro-palestino y abogar por Israel, y criticaron la reacción del grupo ante el gesto de Musk.

Pero también se unieron a ellos otros que en el pasado se habían alineado con la ADL, incluido el grupo pro-Israel Zioness, que dijo que "discrepaba vehementemente con la opinión de la ADL sobre el comportamiento de Elon Musk hoy".

"Cuando vemos lo que claramente es un saludo nazi, sin disculpa ni aclaración, debemos denunciarlo inequívocamente. Las organizaciones comprometidas a combatir el antisemitismo deben hacerlo, no importa de qué extremo del espectro político provenga", escribió el grupo progresista New York Jewish Agenda, que ha colaborado con la ADL. "Si no podemos hacerlo, no estamos preparados para lo que se avecina".

En un momento en el que la propia ADL ha documentado niveles históricos de antisemitismo, ¿cómo decidió darle el beneficio de la duda al hombre más rico del mundo? El grupo declinó hacer comentarios el martes.

Un portavoz de la ADL dijo que el CEO Jonathan Greenblatt no estaba disponible para hacer comentarios, diciendo que estaba en la cumbre económica mundial en Davos, Suiza. Greenblatt está programado para hablar en un panel el jueves en el foro titulado "Enfrentando el antisemitismo en medio de la polarización", junto con la líder del sindicato de maestros Randi Weingarten y el ex presidente de Harvard Lawrence Summers, ambos judíos. El día X, se abstuvo de hacer comentarios sobre Musk, incluso cuando publicó un agradecimiento a varias aerolíneas por reanudar los vuelos a Israel.

ADL se negó a explicar

La ADL también se negó a ampliar su declaración o explicar cómo fue redactada en respuesta a las consultas de la Agencia Telegráfica Judía. Pero en su perdón simbólico a un multimillonario que había financiado entusiastamente la campaña de Trump, parecía contradecir su propia definición de un saludo nazi, que establece que el gesto "consiste en levantar un brazo derecho extendido con la palma hacia abajo".

La declaración también suscitó preguntas entre muchos sobre cómo la ADL planea combatir el antisemitismo durante la segunda administración de Trump, cuando un número creciente de personas en el círculo íntimo del presidente, incluido Musk, tienen antecedentes que incluyen retórica y acciones que la ADL generalmente condena.

Poco después de defender a Musk, el grupo condenó la decisión de Trump de perdonar a los alborotadores del 6 de enero, un grupo que incluía miembros de grupos extremistas de extrema derecha, y también elogió a su recién nombrado secretario de Estado, Marco Rubio.

En el vacío creado por la declaración de la ADL, figuras judías y no judías por igual están decidiendo qué tan significativo es realmente el saludo de Musk. El ex director de la ADL, Abraham Foxman, escribió en X que consideraba las acciones de Musk "muy desconcertantes", escribiendo: "Elon Musk puede ser el hombre más rico del mundo, pero eso no justifica su agradecimiento a los partidarios de Trump con un saludo nazi de Heil Hitler".

Foxman declinó hacer comentarios a JTA sobre cómo la organización que dirigió durante décadas respondió a Musk. "La situación es demasiado grave para participar en debates internos judíos en este momento", dijo Foxman.

Y Deborah Lipstadt, quien se desempeñó como enviada especial de la administración Biden para combatir el antisemitismo global hasta esta semana, minimizó el incidente.

"Creo que tenemos cosas mucho, mucho más importantes de qué preocuparnos en cuanto al antisemitismo contemporáneo que este problema en particular", dijo Lipstadt a JTA, refiriéndose tanto al saludo de Musk como a la respuesta de la ADL. (Lipstadt dijo por separado a The Forward que aceptaba la interpretación de la ADL del gesto como "torpe"). El Museo y Monumento del Holocausto de los Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios sobre el gesto de Musk.

Muchos fueron rápidos en denunciar a Musk

Otros, incluidos muchos progresistas, fueron rápidos en denunciar a Musk, a la ADL o a ambos.

"Elon Musk, el hombre más rico del mundo y un alto miembro de la nueva administración de Trump, hizo un saludo nazi inequívoco en un mitin postinaugural de Trump", escribió el Consejo Judío de Asuntos Públicos, un grupo progresista, en un correo electrónico de recaudación de fondos encabezado con una imagen del gesto de Musk. "Necesitamos estar preparados para denunciar y luchar contra el odio y el extremismo dondequiera que lo veamos".

Una de las condenas más compartidas provino de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, una de las voces progresistas más prominentes en Washington.

"Solo para ser claros, están defendiendo un saludo de Heil Hitler que se realizó y repitió para enfatizar y aclarar", escribió en respuesta a la ADL. "La gente puede dejar de escucharte oficialmente como cualquier tipo de fuente confiable de información ahora. Trabajas para ellos".

Esto, a su vez, provocó críticas de una variedad de voces que reprendieron a Ocasio-Cortez, que no es judía, por ignorar la voz de un grupo judío prominente.

Zioness, que expresó su "enérgico" desacuerdo con la ADL, también acusó a Ocasio-Cortez de aprovechar este momento para atacar abiertamente a la organización judía más identificable en América. Pero también dijo: "No existe tal cosa como un saludo nazi accidental".

Algunas personas se animaron mutuamente a inundar el sistema de informes de incidentes antisemitas de la ADL con informes sobre el gesto de Musk. El actor judío y ex coanfitrión del podcast "Unorthodox", Josh Malina, un frecuente tuitero, comentó que "informaría a la ADL a la ADL", y añadió: "Vergüenza para ti, ADL".

IfNotNow, un grupo judío progresista que ha sido una voz destacada acusando a Israel de genocidio, dijo que estaba "consternado de que la Liga Anti-Difamación -que dice ser la principal organización que lucha contra el antisemitismo- pasara por alto el gesto nazi de Musk, reprendiendo a aquellos de nosotros que estábamos horrorizados por el saludo de Hitler, dándole a Musk 'el beneficio de la duda' - incluso cuando la ADL asume las peores intenciones de aquellos en el movimiento por los derechos humanos palestinos".

El grupo agregó que la declaración de la ADL "marca la culminación de la transición de la ADL de una organización de derechos civiles a un socio dispuesto en la coalición gobernante neonazi."

Acusaciones de antisemitismo

Esto está lejos de ser el primer roce de Musk con acusaciones de antisemitismo. Recientemente, ha promocionado el partido de extrema derecha alemán AfD, cuyos políticos han minimizado el Holocausto, junto con figuras y causas antiinmigrantes en el Reino Unido y en otros lugares.

Semanas después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, respaldó una teoría de conspiración antisemita compartida en X como "la verdad real", lo que provocó que muchos anunciantes huyeran de la plataforma. Más tarde, realizó un esfuerzo de rehabilitación, visitando Auschwitz (donde opinó que X podría haber salvado a los judíos del Holocausto) y abogando en nombre de rehenes israelíes en Gaza.

En los últimos meses también elogió una entrevista de Tucker Carlson X con un negacionista del Holocausto (aunque luego eliminó su respaldo al video) e invitó a conocidos antisemitas, como Nick Fuentes, de vuelta a la plataforma después de ser prohibidos por los propietarios anteriores del sitio.

Fuentes, por su parte, expresó confusión sobre la publicación de la ADL, escribiendo, "¿Hay algo más sucediendo?" No amplió en lo que estaba pensando.

Pero algunos influyentes pro-Israelíes y conservadores se apresuraron en defender a Musk, acusando a Ocasio-Cortez y otros progresistas de hipocresía por no condenar enérgicamente a los simpatizantes nazis y los saludos en protestas pro-palestinas.

“HOY, porque el gesto de Musk parecía un saludo nazi, HOY fue el día en que finalmente decidieron que los saludos nazis son MALOS”, escribió la activista pro-israel Jordyn Tilchen en Instagram, en una publicación representativa. Sin embargo, Tilchen también señaló que "Musk debería hacer una declaración" sobre su gesto, "porque hay extremistas de extrema derecha en canales neo-nazis de Telegram en ESTE MOMENTO que creen que era" un saludo nazi.

También defendiendo a Musk estaba la representante Elise Stefanik, nominada de Trump para embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, quien se hizo un nombre al condenar a los presidentes universitarios por su respuesta al antisemitismo. Stefanik aprovechó parte de su audiencia de confirmación del Senado el martes para negar la acusación del senador demócrata Chris Murphy de que Musk había realizado "dos saludos Heil Hitler".

“No, Elon Musk no hizo esos saludos”, respondió Stefanik. “El pueblo estadounidense es inteligente. Ven a través de ello. Apoyan a Elon Musk. Estamos orgullosos de ser el país de emprendedores tan exitosos”.

Por su parte, Musk fijó un video de su discurso con el saludo en la parte superior de su página X. También se burló de sus críticos sin aclarar explícitamente la intención del saludo, escribiendo en X: “Francamente, necesitan trucos sucios mejores. El ataque de ‘todos son Hitler’ está tan cansado”. Calificó una página de Wikipedia que mencionaba su saludo como “una extensión de la propaganda de los medios tradicionales”.

Greenblatt mismo tiene una larga e intrincada historia con Musk, quien amenazó con demandar al ADL cuando el grupo se comprometió a rastrear discursos de odio en el sitio anteriormente conocido como Twitter después de que Musk lo adquiriera por primera vez. Los dos parecieron reconciliarse después del 7 de octubre, cuando Musk comenzó a apoyar abiertamente a Israel, visitó Auschwitz y se comprometió a restringir discursos anti-sionistas en X.

Greenblatt elogió tales medidas incluso cuando muchas corporaciones abandonaban la plataforma debido a un aumento en contenido antisemita. En noviembre de 2023 le dijo a JTA: “Denunciaré a Elon Musk y X, al igual que a cualquier otra plataforma, cuando se equivoquen. Y elogiaré a Elon Musk y X y a todas las demás plataformas cuando hagan lo correcto”.