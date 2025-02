Pareja israelí atacada en Atenas después de ser escuchados hablando hebreo

Una pareja israelí fue atacada con cuchillos por dos hablantes de árabe en Atenas la noche del viernes, informaron los medios israelíes el sábado.

Los dos israelíes estaban hablando hebreo y llevaban collares con una Estrella de David en el momento del ataque, que tuvo lugar en la popular calle Ermou.

La pareja israelí estaba en un restaurante y se dirigía al hotel cuando fueron atacados, según N12.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dijo que estaba al tanto del incidente y que las víctimas no necesitaron hospitalización.

El ministerio agregó que uno de los atacantes, un gazatí que había participado en manifestaciones pro-palestinas antes, fue capturado y detenido. El otro atacante escapó.

Uzi, un israelí que estaba sentado cerca de la pareja en el restaurante, dijo a N12: "Los seguimos fuera del restaurante y escuchamos que la pareja hablaba hebreo en voz alta. Hablantes de árabe que pasaban por el área los escucharon y se acercaron a ellos. Escuché que les decían 'hola', y luego empezaron a atacarlos y apuñalarlos con un cuchillo". En un partido de baloncesto de la Euroliga entre el Panathinaikos y el Maccabi de Tel Aviv, celebrado en Atenas el mes pasado, se izó una pancarta en la que se leía ''Alto al genocidio, libertad para Palestina''. El Instituto Lemkin ha promovido una narrativa que se alinea con una agenda pro-Hamas (credit: Alkis Konstantinidis/Reuters)

Añadió que se quedó en la escena durante otros quince minutos mientras los policías intentaban atrapar a los atacantes que huyeron del lugar.

Uzi le dijo a N12 que no pudo dormir después del incidente.

"Todavía no me he calmado", dijo. "Mi vuelo de regreso a Israel es mañana por la mañana, y no sé si saldré a pasear por la ciudad hoy. Es una locura que cosas como estas sucedan en Atenas, se supone que es una ciudad segura".

Ciudad normalmente segura

Rafi Rom, un guía turístico israelí que ha vivido en Atenas durante una década, le dijo a Walla que estaba "muy sorprendido", ya que "Armo es una calle popular de compras y entretenimiento, y los israelíes la visitan todo el tiempo".

"Estoy allí todo el tiempo con grupos de israelíes, dando mis explicaciones en hebreo, y nunca he encontrado ninguna manifestación de antisemitismo o antiisraelismo allí", agregó.

Las circunstancias del incidente siguen sin estar claras.

Esta es una historia en desarrollo.