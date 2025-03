Gazatí pro-Hamas llega al Reino Unido y pide la "muerte a todos los judíos"

Un migrante gazatí que apoya a Hamas y que llamó a la muerte de todos los judíos llegó al Reino Unido en un barco de migrantes el viernes, según imágenes publicadas en sus redes sociales.

La llegada del hombre, conocido como Abu Wadei, a las costas británicas fue revelada por primera vez por el grupo de defensa Campaign Against Antisemitism (CAA).

En un video publicado en su cuenta de TikTok el viernes, Abu Wadei, vestido con un keffiyeh, se podía ver en una lancha neumática llena de gente con chalecos salvavidas. En la pantalla aparecían las palabras "gracias a Alá, hemos llegado a Gran Bretaña".

Earlier today, this Palestinian man, who goes by Abu Wadei, posted a video on TikTok showing the final steps of his journey from Gaza to Britain, in a dinghy. We have been urgently looking into who he is.Source: https://t.co/hBZ7Xd0Im4 pic.twitter.com/GTrjeZUvFq