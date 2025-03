'Voy a plantar una bomba en cada sinagoga en Toronto': Indignación por amenaza

Los grupos judíos canadienses y los políticos expresaron indignación la semana pasada por las amenazas hechas por un hombre de Toronto que fue condenado por amenazar con plantar bombas en cada sinagoga local y matar a tantos judíos como pudiera.

El propietario de un restaurante de Shawarma nacido en Afganistán, Waisuddin Akbari, confesó al vendedor de autos Cameron Ahmad sobre el plan el pasado marzo, según el fallo de la Corte de Justicia de Ontario de noviembre. Ahmad notificó a la policía sobre las amenazas, creyendo que Akbari estaba seriamente considerando la intención de cometer un ataque violento.

El Akbari de 41 años había acudido al concesionario de Ahmad de 26 años para un cambio de aceite y preguntó sobre la posibilidad de actualizar a un vehículo nuevo. Akbari supuestamente expresó preocupaciones sobre financiar un vehículo nuevo porque creía que los pagos de intereses serían canalizados al gobierno israelí para financiar un supuesto genocidio contra los palestinos.

Akbari le dijo al tribunal que fue Ahmad quien planteó el tema, e incluso afirmó que no solo fluía financiamiento canadiense hacia Israel, sino que Israel controlaba todo el mercado financiero global, una afirmación que Ahmad negó.

Akbari dijo que solo planteó la preocupación como un medio para poner fin a los avances del vendedor, algo que el juez Edward Prutsch consideró "absolutamente extraño" de afirmar, considerando que Akbari había admitido que buscaba discutir la compra de un automóvil nuevo y había mejores formas de terminar la conversación que desviarse hacia una teoría de conspiración.

Los dos discutieron la guerra en curso entre Israel y Hamas, sobre la cual Ahmad le dijo al tribunal que estaba "a favor del estado palestino y de los civiles inocentes". Manifestantes protestan en solidaridad con los palestinos de Gaza, en Londres, en enero. (credit: HOLLIE ADAMS/REUTERS)

Había expresado esto a Akbari, pero Ahmad al parecer se sintió incómodo cuando Akbari supuestamente dijo que, en respuesta a un supuesto genocidio contra el pueblo palestino, el estado de Israel y el pueblo judío también deberían ser sometidos a un genocidio. Akbari supuestamente compartió su creencia de que el gobierno israelí controlaba el mundo y estaba tratando de exterminar a los no judíos, esclavizar al mundo y envenenarlo. Además, igualó a israelíes y judíos con cucarachas e insectos que deberían ser exterminados. Akbari afirmó ante el tribunal que no podía pronunciar las palabras "cucarachas" e "insectos".

Ahmad supuestamente estaba sorprendido y asustado por lo tranquilo, claro y conciso que estaba al hacer sus comentarios.

"Antes de irme, quiero que recuerdes mi nombre y mi rostro porque la próxima vez que lo veas, estaré en las noticias", presuntamente dijo Akbari antes de separarse. "Sé cuándo voy a morir porque voy a plantar una bomba en cada sinagoga de Toronto y hacerlas explotar para matar a tantos judíos como sea posible."

Akbari supuestamente prometió filmar el ataque

El sospechoso afirmó en el tribunal que lo malinterpretaron y bromeó con Ahmad diciendo que haría explotar un casino porque no podía pagar un vehículo nuevo debido a una deuda de juego.

Ahmad dijo que no había duda sobre lo que Akbari dijo y no creía que el cliente estuviera bromeando por su tono serio, y consultó con un colega que era un ex oficial de policía y su hermano mayor estaba sirviendo en el ejército canadiense.

Un día después del intercambio, Akbari fue arrestado y acusado de hacer amenazas.

Akbari afirmó en el tribunal que no sabía qué era el judaísmo, y aunque sabía que existían judíos, no tenía conocimiento sobre la religión y su conexión con Israel. También afirmó que no estaba familiarizado con la palabra "sinagoga".

Prutsch encontró el testimonio de Akbari como desconexo y vago, y el hombre era inconsistente, evasivo y confuso. El juez también consideró poco probable que Ahmad, quien simpatizaba con la causa palestina, inventara detalladas acusaciones sobre una amenaza de asesinato en masa contra un cliente que había sido un completo desconocido.

Tras un informe de Global News sobre el fallo, que no había recibido mucha cobertura, la diputada de York Centre, Ya'ara Saks, dijo que estaba profundamente perturbada por las amenazas antisemitas.

"No es aceptable que las comunidades judías sigan viviendo con miedo debido a retórica y acciones tan odiosas," dijo Saks en un comunicado del miércoles. "En los últimos meses, hemos visto un alarmante aumento en incidentes antisemitas, desde sinagogas tiroteadas y vandalizadas hasta amenazas en línea y planes violentos. Estos no son incidentes aislados, reflejan un preocupante aumento en el odio que debemos enfrentar juntos."

El diputado Kevin Vuong dijo en X/Twitter que era importante apoyar a los vecinos judíos por el bien de todos los canadienses.