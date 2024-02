El debate sobre Palestina parece irreal tras el 7 de octubre

Cuatro meses después de que Hamas, en control de una pequeña entidad palestina independiente llamada Gaza, lanzara su ataque salvaje contra Israel que desencadenó la guerra actual, el mundo está lleno de conversaciones renovadas sobre un estado palestino.

No importa que Gaza haya sido, en la práctica, una entidad palestina independiente desde que Israel se retiró en 2005 y eliminó todas las instalaciones y soldados del ejército, todos los asentamientos y judíos.

No importa que, elegido estrechamente en 2006, Hamas expulsara a la Autoridad Palestina en 2007 en un golpe asesino y utilizara el territorio no para construir un Singapur palestino en el Mediterráneo, sino como una base de lanzamiento respaldada por Irán para atacar a Israel, con un laberinto sin precedentes de túneles subterráneos desde los cuales atacar al estado judío.

No importa que Hamas haya utilizado ese territorio que controlaba para llevar a cabo el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto.

El mundo está nuevamente convencido de que la panacea para los problemas en Oriente Medio es un estado palestino. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reúne con el jefe de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la sede de la AP en Ramala. (credit: JONATHAN ERNST/REUTERS)

Una solución inimaginable tras el 7 de octubre

Sin embargo, para muchos israelíes, la discusión es surrealista.

Si el mini estado palestino de Gaza condujo al 7 de octubre, ¿a dónde conduciría un estado palestino a gran escala en Gaza y Cisjordania? Advertisement

Arabia Saudita está lanzando globos de prueba de que aún estaría dispuesta a normalizar las relaciones con Israel, a pesar de la guerra en Gaza, como parte de un amplio pacto de defensa con Estados Unidos, bajo la condición de que Israel proporcione algún tipo de compromiso político con una solución de dos estados.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, seguramente se comprometerá con la idea durante una de sus apariciones públicas aquí a fines de esta semana.

El Ministro de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, está ocupado impulsando la idea, diciendo en una reciente entrevista con AP que el Reino Unido debería considerar reconocer un estado palestino independiente, incluido en las Naciones Unidas, después de un alto el fuego en Gaza y mucho antes de que se llegue a un acuerdo entre israelíes y palestinos.

"Podría ser algo que consideremos", dijo Cameron. "Lo que necesitamos hacer es darle al pueblo palestino un horizonte hacia un futuro mejor, el futuro de tener un estado propio".

Esa retórica es reminiscente de la retórica existente durante e inmediatamente después del terror paralizante de la Segunda Intifada, cuando la Administración Bush y otros estaban pidiendo a Israel que proporcionara medidas de generación de confianza a los palestinos.

Lo que ignoraron fue el trauma que el terror de la Segunda Intifada causó en la psique israelí, y mientras estaban ocupados buscando medidas de generación de confianza israelíes para los palestinos, eran los israelíes quienes necesitaban que se restaurara su confianza, para que pudieran creer que un proceso de paz conduciría a la paz, no a un aumento del terrorismo.

Israel es muy conocido por su resiliencia nacional y su capacidad para recuperarse rápidamente. El autor Micah Goodman dijo recientemente que si la fortaleza de un país es su capacidad para propinar golpes, su resiliencia es su capacidad para absorberlos.

Israel absorbe muy bien los golpes y se recupera rápidamente, y eso es uno de los grandes activos del país.

El mundo ha avanzado demasiado rápido

Pero también hay otro lado de esto: el mundo malinterpreta esta capacidad de seguir adelante como si todo se olvidara. Aunque Israel sobrevivió a la Segunda Intifada y superó ese periodo muy difícil, el terror de esa época tuvo un efecto duradero: el país no salió de la Segunda Intifada con ganas de resucitar los Acuerdos de Oslo, y sus patrones de votación desde entonces lo confirman. Estos tipos de traumas no se quedan simplemente en el pasado, incluso mientras el país avanza más allá de ellos.

El presidente Isaac Herzog ha articulado este punto en un par de ocasiones en los últimos dos meses. Poco después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pusiera la solución de dos estados de nuevo en el centro de atención en un artículo de opinión en The Washington Post, Herzog dijo a AP en diciembre: "Lo que quiero instar es a que no se diga simplemente 'solución de dos estados'. ¿Por qué? Porque hay un capítulo emocional aquí que debe ser abordado. Mi nación está de luto. Mi nación está en trauma.

"Para regresar a la idea de dividir la tierra, de negociar la paz o hablar con los palestinos", dijo, "uno debe lidiar primero y principalmente con el trauma emocional que estamos pasando y la necesidad y demanda de un sentido completo de seguridad para todas las personas".

En otras palabras, primero seguridad, luego hablar sobre la posibilidad de un estado palestino. Repitió ese sentimiento el mes pasado también, al decir en el Foro Económico de Davos el 18 de enero: "Cuando las naciones se presentan y dicen 'solución de dos estados', primero deben lidiar con una pregunta preliminar, que es una pregunta fundamental para los seres humanos: ¿se nos ofrece una seguridad real? Los israelíes perdieron la confianza en el proceso de paz porque podían ver que el terror es glorificado por nuestros vecinos".

Nuevamente, esto lo dice Herzog, no el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha dejado claro su oposición a una solución de dos estados. Existe una tendencia en algunos lugares del extranjero de sentir que la oposición a un estado palestino es solo la posición de Netanyahu y que si fuera removido del cargo, sería más fácil avanzar en este frente.

Incorrecto. Hablar ahora de dos estados no solo resulta chocante para Netanyahu, sino también para Herzog y millones de otros israelíes que están atónitos de que Hamas lance un ataque – asesine, viole, secuestre, mutila y saquee – y, como respuesta, el mundo quiera reconocer un estado palestino para brindarles a los palestinos un horizonte positivo. Muchos israelíes ven un estado palestino no como un horizonte positivo, sino como uno mortal.

Hay personas en los Estados Unidos, la ONU y las capitales europeas tratando de averiguar cómo pueden influir en Israel en este tema. ¿Qué tipo de garantías se pueden dar y qué tipo de incentivos se pueden ofrecer?

Curiosamente, tanto Biden como los saudíes han cambiado un poco sus demandas. Biden ha reconocido que un futuro estado palestino podría tener que ser desmilitarizado, diciendo recientemente que no todos los Estados miembros de la ONU tienen fuerzas militares. Y los saudíes han retrocedido en su demanda de un estado como condición para la normalización, diciendo ahora que les bastaría un compromiso político para trabajar hacia ese objetivo.

Independientemente de cuánto los estadounidenses, europeos e incluso los saudíes deseen ver surgir un estado palestino de la reciente crisis, al final, los israelíes tendrán que estar de acuerdo. Y los israelíes no están ahí, al menos no tan pronto después del 7 de octubre.

No se trata solo de Netanyahu, se trata del país. Como dijo Herzog: "Hay que lidiar en primer lugar con el trauma emocional que estamos atravesando y la necesidad y demanda de una sensación completa de seguridad para todas las personas".

Este es un mensaje que los funcionarios israelíes deben articular de manera consistente a medida que la presión diplomática comienza a aumentar.

En una entrevista de ABC a principios de diciembre, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, lo expresó bien: "Sé que todos están corriendo en este momento para tratar de establecer un estado palestino. El pueblo de Israel ni siquiera comprende eso porque acabamos de sufrir el equivalente a 20 11 de septiembre. Y creo que lo último que quieres hacer es enviar un mensaje a cualquier grupo terrorista de que la forma de lograr algún objetivo es perpetrar un ataque terrorista masivo".

El problema es que el mensaje de Dermer y Herzog no se está registrando y las conversaciones sobre un estado palestino siguen aumentando. No es suficiente decir que, a la luz del ataque de un miniestado palestino el 7 de octubre, Israel no está de humor para considerar sugerencias de darle a los palestinos una área aún más grande. No es suficiente para Israel dejar claro lo que no quiere ver.

Para frenar estos esfuerzos, Israel necesita ser proactivo, no reactivo. Necesita dejar claro lo que quiere ver, articulando un plan propio sobre cómo avanzar en la región después de la guerra.