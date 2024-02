WASHINGTON (JTA) — Desde el 7 de octubre, un número creciente de demócratas ha pedido un alto el fuego en Gaza, criticado duramente a Israel o se ha negado a enviarle más dinero.

Pero cada vez más en las últimas semanas, cuando ambas cámaras del Congreso se sientan a votar, es una facción de republicanos, aliados con Donald Trump, los que han obstaculizado la ayuda exterior adicional a Israel. Controlando la Cámara de Representantes y teniendo influencia en el Senado, este grupo se está alejando de algo que los activistas pro-Israel han dado por sentado durante mucho tiempo: la asistencia incondicional de defensa de Estados Unidos para Israel.

Esta dinámica se hizo evidente el martes, cuando el Senado aprobó un proyecto de ley de 95.3 mil millones de dólares para ayudar a Israel, Ucrania y Taiwán. Algunos demócratas votaron en contra, protestando por la conducta de Israel y el costo humano de la guerra en Gaza. Pero la mayoría de la oposición vino de los republicanos, y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que casi con seguridad no llevaría el proyecto de ley del Senado a votación.

Muchos de los republicanos que se oponen a la ayuda adicional a Israel dicen que se oponen por razones fiscales: simplemente cuesta demasiado junto con el "gasto injustificado e incluso perjudicial" del gobierno, dijo un legislador republicano. Otros no quieren entregar una victoria al presidente Joe Biden.

Pero Matt Brooks, CEO de la Coalición Judía Republicana, el grupo judío más influyente en el partido, dice que está preocupado por un subconjunto de republicanos a los que llamó "neoaislacionistas", aunque cree que la tendencia puede ser controlada.

El senador estadounidense Ted Cruz (R-TX) habla con los periodistas durante una votación sobre un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que también proporcionaría ayuda a Ucrania e Israel, en el Capitolio en Washington, EE.UU., 7 de febrero de 2024. (credit: Elizabeth Frantz/Reuters) "Estamos preocupados y estamos trabajando para frenar a estas personas que quieren retirar a Estados Unidos del resto del mundo, esta ala neoaislacionista", dijo a la Agencia Telegráfica Judía. "Creo que el equilibrio de nuestros amigos que han sido amigos a lo largo de los años sigue siendo sólido y seguirá siéndolo".

Otros republicanos son menos optimistas. "Este nuevo Partido Republicano pronto abandonará a Israel", dijo Nachama Soloveichik, la portavoz principal de la candidata presidencial republicana Nikki Haley, el martes en X (anteriormente Twitter). Advertisement

La idea de condicionar la ayuda a Israel ganó popularidad por primera vez entre los demócratas, especialmente entre una facción progresista que ve la ayuda como una herramienta para influir en la política israelí hacia los palestinos. En contraste, los republicanos que han retrasado u opuesto proyectos de ley de ayuda recientes afirman que siguen siendo firmemente pro-Israel, pero argumentan que el creciente déficit significa que décadas de ayuda extranjera sin restricciones deben llegar a su fin.

"Nos estamos encaminando hacia un ajuste de cuentas fiscal en este país, y por lo tanto, debemos comenzar a abordar eso y algunos de nosotros del lado republicano estamos dispuestos a intentarlo", dijo el representante de Virginia Bob Good, uno de los 14 republicanos que votaron en contra de otro proyecto de ley de ayuda a Israel que fracasó la semana pasada y que enfatizó que siempre ha sido pro-Israel.

"Y así, hay muchos gastos disponibles, injustificados e incluso perjudiciales en nuestro gobierno federal inflado para pagar no solo el complemento de Israel, sino todos los complementos futuros", dijo refiriéndose al proyecto de ley presupuestaria.

Grupo cercano a Trump se opone a la ayuda a Israel

Trece de los 14 republicanos que votaron en contra de ese proyecto de ley son miembros del Freedom Caucus, que está estrechamente alineado con Trump. Ese número fue una señal de un fenómeno creciente: prácticamente el único legislador republicano de la Cámara que consistentemente votó en contra de Israel hasta ahora ha sido el representante Thomas Massie de Kentucky, que no es miembro del Freedom Caucus.

Los republicanos que votaron en contra de la ayuda la semana pasada dicen que el dinero debe ser compensado de alguna manera, ya sea a través de recortes en otros rubros presupuestarios o convirtiendo la ayuda extranjera en un préstamo, una solución que Trump y sus aliados apoyan.

"El paquete de ayuda suplementaria debería ser un préstamo para los países en cuestión, como sugirió el presidente Trump", dijo el senador Lindsey Graham, aliado de Trump y un firme defensor de Israel, en un comunicado. Graham votó en contra del proyecto de ley del martes en el Senado, al igual que los senadores Marco Rubio de Florida y Ted Cruz de Texas, que también históricamente han sido pro-Israel.

"Un préstamo en condiciones amigables permite a Estados Unidos, que está profundamente endeudado, tener la oportunidad de recuperar nuestro dinero y cambia el paradigma de cómo ayudamos a los demás", agregó Graham. "El presidente Trump tiene razón al insistir en que pensemos fuera de la caja".

Johnson ha señalado que también está de acuerdo con compensar la ayuda: En noviembre pasado, patrocinó un proyecto de ley fallido que condiciona la ayuda a Israel a recortes en el Servicio de Impuestos Internos, la primera vez que el Congreso condiciona la ayuda a Israel a algo.

Y acordó con el Freedom Caucus presentar el proyecto de ley de ayuda la semana pasada bajo un proceso que requería una mayoría de dos tercios, condenando sus posibilidades.

Los grupos pro-Israel están instando a volver a los proyectos de ley de ayuda sin condiciones, y argumentan que la fracción de un porcentaje del presupuesto destinada a la ayuda a Israel es fundamental para combatir enemigos comunes.

"A medida que Israel lucha contra Hamás, Hezbolá y otros proxies iraníes en sus fronteras, instamos tanto a demócratas como a republicanos a superar las diferencias partidistas y apoyar el financiamiento de emergencia para el estado judío", dijo el portavoz de AIPAC, Marshall Wittmann, en un correo electrónico.

Richard Goldberg, un antiguo colaborador republicano del Senado que trabajó estrechamente con los demócratas para avanzar en la ayuda a Israel, hizo eco del mensaje de que la polarización estaba socavando los esfuerzos para proteger a Israel y la seguridad nacional estadounidense.

"En general, me preocupa la capacidad de los republicanos y demócratas para trabajar juntos en apoyo a aliados democráticos durante tiempos de crisis, y mucho menos su capacidad para invertir en nuestra propia seguridad nacional, ya sea asegurando la frontera o expandiendo rápidamente nuestra base industrial de defensa", dijo Goldberg, quien ahora es asesor principal en el think tank Fundación para la Defensa de las Democracias.

Seis de los 14 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron en contra de la ayuda a Israel la semana pasada respondieron a las preguntas de JTA, y todos, excepto uno, enfatizaron su apoyo a Israel, pero señalaron que las finanzas de Estados Unidos están en una situación desesperada.

El Representante Aaron Bean de Florida dijo en un correo electrónico que había votado a favor de medidas pro-Israel, pero que "nuestra deuda nacional acaba de superar los $34 billones, y para estar fiscalmente seguros para las futuras generaciones, el Congreso necesita compensar estos gastos".

El Representante Andrew Clyde de Georgia envió un comunicado de prensa que decía: "El Congreso no debe, y no necesita, pedir prestado dinero para apoyar a nuestro mayor aliado en el Medio Oriente".

Los representantes Elijah Crane de Arizona y Ralph Norman de Carolina del Sur hicieron argumentos similares. Mientras tanto, un portavoz de Massie señaló sus publicaciones en X, en las que argumentó que Israel estaba mejor equipado para manejar los gastos que Estados Unidos.

"Israel tiene una relación deuda/PIB más baja que Estados Unidos", publicó Massie antes de la votación. "Este paquete de gastos no tiene compensaciones, por lo que aumentará nuestra deuda en $14.3 mil millones más intereses".

Mark Mellman, quien dirige la Mayoría Democrática para Israel, que cultiva el apoyo a Israel entre los demócratas y trabaja para oponerse a los demócratas que votan en contra de la ayuda a Israel, dijo que la nueva oposición a la ayuda a Israel era motivo de preocupación. Hizo eco a los temores de Brooks sobre el aislacionismo.

"Cada vez más en el lado republicano hay esta corriente revitalizada de aislacionismo", le dijo a JTA. "Hay muchas personas a su lado que simplemente no les importa lo que sucede en otros lugares, pero aquí, y no se dan cuenta de que lo que sucede en otros lugares afecta lo que sucede aquí".

Sin embargo, Brooks no se ha dado por vencido. Él siente que puede persuadir a los miembros de la Freedom Caucus pro-Israel para que apoyen la ayuda, incluso sin compensaciones. A diferencia de algunos demócratas que han votado en contra de la ayuda, él dijo que estos republicanos sí respaldan a Israel.

"No están votando en contra porque están descontentos con Israel. No están votando en contra porque no apoyan a Israel", dijo. "Están votando en contra desde una perspectiva de responsabilidad fiscal. Estoy en desacuerdo en tiempos de guerra. Israel necesita nuestra ayuda y Estados Unidos debe estar presente. Pero dicho esto, no creo que sea una preocupación a largo plazo que estas personas dejen de ser amigos y aliados".