¿Por qué critica China la guerra de Estados Unidos e Israel en Gaza?

La condena de China a un veto de Estados Unidos a una resolución respaldada por Argelia en la ONU que pedía un alto al fuego en Gaza está recibiendo más atención en los medios de comunicación globales, incluido en Medio Oriente. Parecería que Beijing está utilizando la guerra en Gaza para intentar aumentar su influencia en la región.

China ha estado llevando a cabo una ofensiva de encanto recientemente, estableciéndose lentamente como un país en el que la región puede confiar.

China comenzó este esfuerzo lentamente, con el tiempo. Sin embargo, saltó a la luz cuando ayudó a lograr una reconciliación entre Arabia Saudita e Irán. China trabajó arduamente en 2023 para mejorar los lazos entre Arabia Saudita e Irán. Este fue un logro importante porque demostró al mundo que podía lograr algo que Occidente no podía.

¿Cómo logró Beijing esto? Se retrata a sí misma como no teniendo la misma cantidad de problemas en la región como Occidente. Beijing también tiene políticas relativamente consistentes. Por ejemplo, no hace el doble juego occidental de dar lecciones a la región sobre derechos humanos mientras se asocia con regímenes más autoritarios. Beijing no finge ser algo que no es. Tampoco cambia de liderazgo cada pocos años, lo que significa que los regímenes de la región pueden confiar en que el Beijing de ayer es el mismo que el de hoy.

¿Está cambiando China su lealtad?

China ha estado cambiando lentamente su posición en el conflicto israelí-palestino. Hace varios años, parecía que las relaciones entre China e Israel estaban alcanzando nuevas alturas. Sin embargo, todo eso cambió con la presión aumentada de Estados Unidos sobre Israel para estar alerta con China, así como una creciente realización en Israel de que los intereses a corto plazo en las relaciones con China probablemente dañarían sus lazos con Occidente. A medida que Estados Unidos y China se han vuelto cada vez más opuestos en la última década en una variedad de temas, Israel fue percibido por China como una presa fácil en términos de criticar las políticas de Israel.

Por lo tanto, utilizar el reciente conflicto en Gaza como un instrumento contra Estados Unidos es una clara victoria para Pekín. La resolución argelina sobre Gaza le dio a Beijing lo que quería esta semana. El embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, criticó el veto de Estados Unidos, diciendo: "Dada la situación en el terreno, la continua evitación pasiva de un alto el fuego inmediato no es nada diferente de dar luz verde a la continua masacre... El desbordamiento del conflicto está desestabilizando toda la región de Oriente Medio, lo que lleva al creciente riesgo de una guerra más amplia", informó la BBC. "Solo apagando las llamas de la guerra en Gaza podemos evitar que el fuego del infierno consuma toda la región".

El periódico Al-Ain News de los Emiratos Árabes Unidos también ha destacado los comentarios de China. Los estados árabes están observando este desarrollo cuidadosamente. Muchos de ellos dicen que quieren un alto el fuego. China puede usar el conflicto ahora para ganar influencia y favores.

China comenzó a aumentar su crítica a Israel ya durante la guerra de mayo de 2021. Hamás contaba con países como China y Rusia para no condenar el 7 de octubre. También sabía que podía contar con Irán y Turquía, así como con Qatar, que alberga líderes de Hamás. Como tal, Hamás ha convertido la actual guerra genocida que lanzó contra Israel en un punto crucial en las relaciones globales.

Hamás sabe que países como China y Rusia ven la guerra como una oportunidad para usarla contra Occidente. Hamás quiere que Israel sea retratado como un aliado occidental. Ve el cambio en el orden global como una oportunidad. Por lo tanto, programó su ataque para que a Rusia le complaciera la distracción de su conflicto con Ucrania. Israel, por ejemplo, utiliza los mismos obuses de 155 mm. que necesita Ucrania. Hamás y sus partidarios y anfitriones probablemente vieron el 7 de octubre como un punto de inflexión crucial, y lo usarán para cambiar las cosas en la región.

Israel ahora enfrenta un desafío en este sentido. Los países se están movilizando para usar este conflicto en su beneficio. Desde 1948, muchos países han utilizado el conflicto israelí-palestino en su beneficio, desde el régimen de Nasser hasta Saddam y los Ayatolás. Cada uno se benefició y sacó provecho del conflicto, y ahora, cuanta más gente sufra en Gaza, más ganan cada uno de ellos. La guerra está sirviendo a nuevos intereses en contra de Israel y Occidente.