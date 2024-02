No Biden, la mayoría de los palestinos apoyan a Hamas - Editorial

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró en X (anteriormente Twitter) el viernes: "La abrumadora mayoría de los palestinos no son de Hamas." Y añadió: "No voy a andarme con rodeos. La abrumadora mayoría de los palestinos no son de Hamas. Y Hamas no representa al pueblo palestino. También están sufriendo como resultado del terrorismo de Hamas. Necesitamos ser claros sobre esa realidad."

A lo largo del conflicto, ha habido un debate significativo tanto dentro de Israel como a nivel internacional sobre el grado en que Hamas representa a los palestinos en Gaza, el nivel de apoyo a Hamas entre los gazatíes y la proporción de muertes en Gaza que comprenden a operativos de Hamas.

La discusión sobre el apoyo de los gazatíes a, y la implicación con, Hamas se ha intensificado recientemente, especialmente con la inminente pero incierta operación terrestre esperada en Rafah.

Tras el comunicado del presidente, varios personajes públicos discreparon en las redes sociales. Entre ellos, la ex Miss Iraq, ahora defensora de los derechos humanos y aliada de Israel, Sarah Idan, respondió con: "Díganle eso a los palestinos en mi bandeja de entrada que me dicen que Hamas son héroes y luchadores por la libertad..."

Aunque no todos los palestinos son miembros de Hamas o lo apoyan, la mayoría de ellos están de acuerdo con su ideología básica. Varias encuestas, así como el monitoreo de las redes sociales, encontraron que los comentarios de Biden están fuera de lugar.

Niños de Gaza posan con armas y un terrorista de Hamás en esta foto difundida por las FDI, el 3 de enero de 2023. (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT) Según una encuesta del 14 de noviembre realizada por el Arab World for Research and Development, la mayoría de los palestinos apoyaron el asesinato y secuestro de israelíes el 7 de octubre, y solo un pequeño porcentaje apoyaba una solución de dos estados. La encuesta planteó la pregunta: "¿Cuánto apoyas la operación militar llevada a cabo por la resistencia palestina liderada por Hamas el 7 de octubre?". Los resultados revelaron un amplio apoyo entre los palestinos al ataque.

En Cisjordania, el 83,1% expresó su apoyo en diferentes grados, mientras que solo el 6,9% estaba en contra enérgicamente o en cierta medida, y el 8,4% se mantenía neutral. En la Franja de Gaza, aunque el apoyo era ligeramente menos unánime, todavía la mayoría, el 63,6%, respaldaba el ataque, ya sea enérgicamente o hasta cierto punto. Otro 14,4% era neutral y la oposición era ligeramente más alta, con un 20,9%. En general, el 75% de los encuestados apoyaron el ataque del 7 de octubre de alguna manera.

En cuanto a las perspectivas de género, la diferencia en el apoyo entre hombres y mujeres palestinos era insignificante, con un 75.2% de hombres y un 74.9% de mujeres apoyando el ataque en cierta medida. Solo una minoría, el 0.9%, creía que el ataque tenía como objetivo detener el proceso de paz, y el 0.7% pensaba que era para evitar asentamientos. Además, el 5.1% percibía el ataque como beneficiando los intereses de Irán.

En lo que respecta al concepto de una solución de dos estados, el 74.7% favorecía un único estado palestino "del río al mar", con un mayor apoyo en Cisjordania (77.7%) en comparación con Gaza (70.4%). El apoyo a una solución de dos estados era del 17.2%, siendo los gazatíes (22.7%) más favorables que los residentes de Cisjordania (13.3%). Solo el 5.4% respaldaba una solución de "un estado para dos pueblos".

La percepción de la naturaleza del conflicto variaba, con solo un 18.6% viéndolo como entre Israel y Hamás. La mayoría, el 63.6%, lo veía como un conflicto entre Israel y los palestinos en general, y el 9.4% lo interpretaba como un conflicto entre el mundo occidental y el mundo árabe.

Las consultas sobre el motivo detrás de la operación del 7 de octubre revelaron que el 31,7% de los encuestados de Cisjordania y el 24,9% de Gaza identificaron "liberar Palestina" como la razón principal. Además, el 23,3% de Cisjordania y el 17,7% de Gaza mencionaron "romper el asedio a la Franja de Gaza" como motivo, mientras que el 35% en general citó "detener las violaciones de Aqsa" como la razón, refiriéndose a problemas relacionados con el acceso a la mezquita de Al-Aqsa.

La gran mayoría de los palestinos está de acuerdo con Hamas

Presidente Biden, aunque la mayoría de los palestinos no son de Hamas, como afirmaste, una gran mayoría de ellos está de acuerdo con casi cualquier cuestión relacionada con su ideología básica después del 7 de octubre. Suponiendo que la mayoría de los palestinos, al igual que la mayoría de los israelíes, están en contra de una Solución de Dos Estados, probablemente deberías hablar con tus asesores y pedirles que piensen en una solución más práctica, ya que en la realidad, aquí en el Medio Oriente, una solución de dos estados no es realista ni siquiera una opción.