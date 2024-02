Hamás 'no podría haber anticipado' la respuesta de Israel al 7 de octubre

El funcionario de Hamás, Mousa Abu Marzouk, afirmó que Hamás no anticipó la respuesta de Israel a su masacre del 7 de octubre, según una traducción de una entrevista concedida el jueves a la televisión egipcia Alghad TV por el Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio (MEMRI).

“Cuando las brigadas [al-Qassam] hicieron lo que hicieron el 7 de octubre”, preguntó el entrevistador, “¿tenían alguna expectativa con respecto a las consecuencias del ataque?” Marzouk respondió que nadie había previsto la respuesta de Israel.

"Nadie en todo el mundo esperaba que fueran tan bárbaros", dijo Marzouk. “Y en tal violación de todas las leyes, tratados y normas internacionales. Nadie esperaba que [la respuesta israelí] fuera tan bárbara porque, en última instancia, la resistencia lucha contra los soldados. No se trata de luchar contra civiles con aviones y tanques”.

El mismo funcionario de Hamás afirmó en octubre que se habían construido túneles terroristas para proteger a los terroristas de Hamás y que era responsabilidad de Israel y de las Naciones Unidas proteger las vidas de los civiles palestinos.

Las FDI se han visto obligadas a luchar en terreno de Gaza ya que Hamás tiene una gran cantidad de infraestructura militar construida dentro de zonas civiles de Gaza. En particular, los túneles terroristas utilizados por Hamás se han ubicado debajo de hospitales y de la sede de la UNRWA. Un soldado israelí camina en lo que el ejército describió como un túnel de comando de Hamás que pasa parcialmente por debajo de la sede de la UNRWA, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en la Franja de Gaza, el 8 de febrero de 2024. (credit: DYLAN MARTINEZ/REUTERS)

A pesar de las evacuaciones en Gaza, el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás ha afirmado que más de 30.000 palestinos han muerto desde que Israel comenzó sus operaciones.

Senior Hamas Official Mousa Abu Marzouk: Nobody Could Have Anticipated the Consequences of October 7; We Did Not Expect a Barbaric World War against Us, in Violation of International Law #Hamas #Palestinians #October7massacre pic.twitter.com/H9x95vPk5b