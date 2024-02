Mohammed ElKurd se queja de no poder secuestrar aviones en redes sociales

El activista palestino Mohammed El-Kurd comparó el secuestro de aviones y otros actos de violencia extrema con formas de protesta más pacíficas, y se quejó de que ninguno de ellos fuera aceptable en una publicación en X, el lunes por la noche.

"No puedes protestar pacíficamente. No puedes boicotear. No puedes hacer huelga de hambre. No puedes secuestrar aviones. No puedes bloquear el tráfico. No puedes lanzar cócteles molotov. No puedes autoinmolarte. No puedes abuchear a los políticos. No puedes marchar. No puedes amotinarte. No puedes disentir. Simplemente no puedes ser", dijo en la publicación.

You can’t protest peacefully. You can’t boycott. You can’t hunger strike. You can’t hijack planes. You can’t block traffic. You can’t throw Molotovs. You can’t self-immolate. You can’t heckle politicians. You can’t march. You can’t riot. You can’t dissent. You just can’t be. — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) February 26, 2024

Poco después de publicar, la declaración poco convencional ganó mucha tracción en X y generó cientos de respuestas, incluida la del portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy.

"Imagina asociar toda tu existencia con el secuestro de aviones", dijo Levy en su respuesta.

Imagine associating your whole being with hijacking planes. pic.twitter.com/ILny0xzkFl — Eylon Levy (@EylonALevy) February 27, 2024

Mohammed El-Kurd hizo esta publicación en respuesta al aviador estadounidense Aaron Bushnell, quien se autoinmoló frente a la embajada de Israel en Nueva York mientras gritaba "¡Palestina libre!".

Mientras muchos usuarios pro-palestinos encontraron muy conmovedoras las acciones de Bushnell, otros las criticaron como señales de problemas de salud mental no tratados y una forma de protesta ineficaz o inapropiada.

El-Kurd es conocido por hacer declaraciones incendiarias

Esta no es la primera vez que El-Kurd hace declaraciones controvertidas sobre el uso de la violencia. El mes pasado, instó a los partidarios pro-palestinos a 'normalizar las masacres como el status quo' en una manifestación en Londres.

Mohammed El Kurd at the pro-terror rally in London today: “We must normalize massacres as the status quo” pic.twitter.com/J0SclN88IE — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 13, 2024

También ha habido llamados para revocar su premio Calgary Peace por elogiar a un terrorista que mató a tres mujeres israelíes en el Valle del Jordán en abril de 2023.

El-Kurd se hizo conocido por su destacado papel en el movimiento #SaveSheikhJarrah, que protestó contra el desalojo de familias palestinas de sus hogares en Jerusalém Este. Actualmente tiene más de 380,000 seguidores en X.