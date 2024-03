Jóvenes israelí-estadounidenses regresan del combate para tomar la siguiente lucha en el Capitolio

Un reservista israelí-estadounidense de 27 años de las FDI no es el rostro esperado de un movimiento que intenta reparar la relación cada vez más tensa entre el gobierno de Israel y el partido Demócrata.

Sin embargo, Benaya Cherlow se puso al frente del esfuerzo por hacer lo que dijo que su gobierno no ha hecho: tender puentes con los demócratas, sin rendirse.

Cherlow nació en Jerusalén, hijo de padre estadounidense y madre libanesa, lo que le da una identidad única, según dice. Los padres de su padre sobrevivieron al Holocausto y luego se establecieron en Long Island.

Después de completar el servicio en las FDI como oficial en 2020, Cherlow estudió estrategia de toma de decisiones y diplomacia en la Universidad Reichman en Herzliya. Se mudó a Washington, D.C. para realizar una pasantía en la oficina del representante Brad Schneider (D-IL) tras graduarse en junio de 2023.

El 7 de octubre, la unidad de reserva de Cherlow fue llamada a servicio. Regresó a casa, a Israel, donde sirvió 103 días tanto en Gaza como en la frontera norte, donde su brigada se enfrentaba con frecuencia a combatientes de Hezbolá. Mientras estaba desplegado, Cherlow se mantuvo en contacto con amigos y colegas en el Capitolio, enviando memorandos y puntos clave sobre lo que estaba sucediendo en el terreno.

Jóvenes estadounidenses de origen israelí regresan de la batalla para emprender su próxima lucha en el Capitolio (credit: BENAYA CHERLOW) Regresó a D.C. a principios de febrero y recibió más de 30 consultas de colegas del Congreso sobre su experiencia.

Dándose cuenta de que era demasiado para manejar solo, Cherlow recurrió a Facebook pidiendo a los israelíes con ciudadanía estadounidense que regresaban a los EE. UU. después del servicio de reserva que se unieran a él para una serie de reuniones en el Capitolio. Cherlow recaudó fondos y organizó tres días de reuniones con más de una docena de legisladores.

Los legisladores eran el Sen. Ted Cruz (R-TX); Sen. John Fetterman (D-PA); Sen. Pete Ricketts (R-NE); Rep. David Trone (D-MD); Rep. Tom Kean (R-NJ); Rep. Kay Granger (R-TX); Rep. John James (R-MI); Rep. Tim Burchett (R-TN); Rep. Jim McGovern (D-MA); Rep. David Trone (D-MD); Rep. Debbie Wasserman-Schultz (D-FL); Rep. Brian Mast (R-FL); Rep. Dan Goldman (D-NY); Rep. Mike Carey (R-OH); Rep. Greg Stanton (D-AZ) y Rep. Bill Huizenga (R-MI).

Ocho demócratas, nueve republicanos.

Cinco otros reservistas israelo-americanos de las FDI se ofrecieron como voluntarios para unirse a Cherlow.

"Todos nosotros tenemos conocimiento sobre la política israelí y estadounidense, cada uno de nosotros habla los dos idiomas", dijo Cherlow a The Post. "Muchos israelíes piensan que entienden la política estadounidense, pero no es así. Y muchos estadounidenses, piensan que entienden la política de Israel, pero tampoco."

"Así que tratamos de construir un puente sobre esta brecha, porque podemos hablar con ellos sobre cómo los israelíes [reciben] lo que los estadounidenses están diciendo, y cómo en América suena lo que los israelíes están diciendo", dijo Cherlow.

Cherlow enfatizó que su delegación no estaba en el Capitolio representando a un partido político o ideología. Ni siquiera sabía la afiliación política de sus compañeros israelo-americanos.

Oz Bin Nun, un soldado de combate en servicio de reserva que sirvió en los pueblos cerca de Gaza y la frontera libanesa, dijo que no pertenecer a una organización de lobby o partido político les dio una gran ventaja en el Congreso.

"No pensé que el impacto de estas reuniones sería tan significativo para ellos, y para nosotros, pero descubrí que hay una brecha de información muy grande en el Congreso, y faltan las voces de las personas que estuvieron en la guerra y que pueden compartir de primera mano cómo son realmente las cosas", dijo Bin Nun.

Avi Eison, comandante de barco y mayor en la reserva, dijo que lo más importante que les contó a los legisladores fue su experiencia personal.

"Todos han oído los eslóganes. Pero cuando hablo del momento en que viajé por el Mar de Galilea al comienzo de la guerra, y pensé que este lugar realmente podría desaparecer, reaccionan de manera diferente", dijo Avi en un comunicado. "También insisto en traducir esto a un contexto que ellos entiendan: ¿cómo se sentirían si un día se despertaran y el Lago Michigan o el lago donde vacacionan con su familia, simplemente desapareciera del país?"

La División Demócrata Republicana

Cherlow bromeó diciendo que hay tanta polarización en EE.UU. que republicanos y demócratas ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cómo hacer café.

Pero hay algunas cosas en las que Cherlow expresó a los legisladores que necesitan consenso, como traer a los rehenes a casa y derrotar a Hamas.

"No nos detengan hasta que hayamos terminado con este paso", dijo Cherlow. "Luego podemos hablar sobre las cosas en las que no estamos de acuerdo, como quién necesita gobernar Gaza, cómo puede funcionar la Autoridad Palestina, cuánto necesita involucrarse EE.UU., cuánto necesita involucrarse Israel."

Las conversaciones con los republicanos fueron fáciles, aunque describió a algunos de los legisladores republicanos como más radicales que la delegación.

Pero con algunos de los legisladores y asesores demócratas, hubo conversaciones difíciles. Cherlow dijo que algunas de sus nociones sobre Israel y la guerra estaban moldeadas por personas que odian Israel, por lo que entonces eso se convierte en su realidad.

Cherlow acusó a Netanyahu y a su Ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, de causar un daño significativo a la relación con el partido Demócrata.

Algunos demócratas le dijeron a la delegación de Cherlow que ellos fueron los primeros israelíes en ir a hablar con ellos. No habían recibido noticias de ningún funcionario del gobierno o de la embajada.

"Esto es culpa de Israel, porque simplemente renunciaron al Partido Demócrata. Dicen que no hay futuro con el partido Demócrata, así que simplemente renunciaron a ellos", dijo Cherlow. "No es un secreto que Netanyahu no ama al partido Demócrata."

Un demócrata le dijo a Cherlow que no quieren hablar con el gobierno israelí porque no comparten los mismos valores.

Entonces entendí que este es el momento para que la sociedad civil construya un puente. Este es nuestro tiempo, personas que se preocupan por la seguridad de América, que se preocupan por la seguridad de Israel, para intentar salvar la relación con el partido Demócrata. Para reconstruir la confianza con el partido Demócrata.

Cherlow está dispuesto a reunirse con cualquier legislador Demócrata. Dijo que su grupo va a invertir mucho esfuerzo en construir esas relaciones.

"Porque si ellos no confían en nosotros, si no nos creen, si no nos ven como aliados, nunca estarán abiertos a escucharnos o a escuchar nuestro lado", dijo Cherlow.

La conversación más desafiante vino de McGovern y los miembros de su equipo. Su percepción de la guerra era tan diferente de lo que Cherlow y otros miembros de la delegación experimentaron.

"Esta fue una conversación difícil, porque muchas personas tienen esta conversación en línea en las redes sociales, reaccionan entre sí", dijo Cherlow sobre una conversación particular con un miembro del personal. "Nos sentamos a 30 centímetros el uno del otro. Y ella me miró a los ojos y me dijo que su Fuerza Aérea quiere matar a civiles en Gaza. Y yo le dije cómo me sacrifiqué para ayudar a la gente."

Pero Cherlow dijo que había sido una buena conversación, porque el empleado quiere reunirse con ellos otra vez.

"Si quieren volver a reunirse con nosotros, hicimos nuestro trabajo. Comenzamos a construir una relación", dijo Cherlow.

Mirando hacia los futuros legisladores

La generación de los padres y abuelos de Cherlow recuerda el Holocausto. Saben que debe existir un país judío para el pueblo judío.

Aunque Cherlow dijo que su generación, y otras generaciones nacidas después de 1967 o después de 1973, ven a Israel como un hecho.

"Pero luego dicen, 'espera, escuchamos de nuestros padres que Israel es como este país mágico al que Dios ama'", dijo Cherlow. "Pero luego ven a Israel hacer muchas cosas increíbles, dicen que nos mintieron sobre Israel. Dicen que esto no representa nuestros valores."

Cherlow dijo que los jóvenes judíos estadounidenses han crecido viendo a un Israel de derechas que no acepta a las personas LGBTQ, no acepta el judaísmo reformista y es cada vez más anti-palestino. Su generación se está alejando del apoyo a Israel.

Ahora, Cherlow tiene sus vistas puestas en los futuros funcionarios electos del Partido Demócrata. Sabe que la mayoría de los judíos estadounidenses están afiliados con el partido Demócrata.

"Sabemos que la próxima generación que llegue al Capitolio va a ser más extrema en no apoyar a Israel y en criticar a Israel. Y sabemos que si esperamos para actuar en 20 años, será demasiado tarde", dijo Cherlow. "Necesitamos comenzar ahora mismo a trabajar con la próxima generación sobre alcanzar valores comunes y puentes. Necesitamos mostrarles que somos aliados, mostrarles que tenemos valores en común, mostrarles que Israel realmente es un país democrático con valores liberales".

Pero cuando piensan en Netanyahu, piensan en Trump, dijo Cherlow.

Cherlow calificó las tácticas de grupos judíos como las de AIPAC de anticuadas y sin éxito en la construcción de relaciones con estadounidenses más jóvenes y liberales, lo que influyó en Cherlow para organizar llamadas semanales por Zoom con amigos que también trabajan en el Capitolio.

"Explicó que hay una diferencia entre la sociedad israelí y el gobierno israelí. Hay diferencias en cómo la gente israelí desea aceptar a la comunidad judía americana", dijo Cherlow. "Debemos actuar ahora para salvar la relación con la nueva generación del partido Demócrata."

Chelow también dijo que los israelíes necesitan entender que las políticas de Netanyahu están desafiando enormemente la relación del país con la comunidad judía estadounidense.

"Necesitamos mantener a la comunidad judía en los EE. UU. como a nuestros hermanos y hermanas, como a nuestra familia", dijo Cherlow. "Pero debido a los ultraortodoxos en Israel, de los que depende Netanyahu, lastimamos mucho [a los judíos estadounidenses]".

Cuando Cherlow regresó de luchar y visitó comunidades judías en Nueva York, dijo que se encontró pidiendo disculpas por el gobierno israelí. Las comunidades judías en todo Estados Unidos se movilizaron inmediatamente después del 7 de octubre para enviar dinero y suministros a las tropas de las FDI.

"Son estas comunidades estadounidenses las que realmente nos salvaron, ¿verdad?" dijo Cherlow. "Sin las donaciones de la comunidad judía americana, estaríamos en una situación realmente mala. Nuestro equipo de protección en la frontera con Líbano era de judíos estadounidenses. Sin ese equipo, algunos de nosotros no estaríamos aquí hoy".

Continuando la conversación

Cherlow y su delegación fueron invitados a mantenerse en contacto con los legisladores, y han formado grupos de WhatsApp con sus asistentes para mantenerlos informados.

Los legisladores invitaron a la delegación a regresar a sus oficinas en marzo para continuar la conversación sobre la perspectiva israelí-estadounidense de la guerra y la relación entre ambos países.

Cherlow dijo que está contactando a más legisladores, especialmente a los progresistas. Está esperando finalizar el horario para su próxima serie de reuniones.

El senador Chris Van Hollen es el único legislador que ha rechazado hacerse disponible para una reunión. Van Hollen ha sido muy crítico del apoyo militar sin restricciones de EE. UU. a Netanyahu, lo cual ha expresado públicamente.