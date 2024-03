"Presión sobre Israel": ¿Francia en camino a reconocer Estado palestino?

En una entrevista con el periódico francés Le Monde publicada el sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, dijo que cree que el reconocimiento de un estado palestino está al alcance y podría actuar como un mecanismo por parte de Francia para presionar a Israel.

Según Séjourné, Francia está trabajando con EE.UU. en la creación de una coalición con estados árabes moderados, y en tan solo unas semanas o meses, la coalición ofrecerá una solución política a la crisis, no solo una de seguridad.

No hay duda de que la falta de voluntad del gobierno israelí para comprometerse está relacionada con las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, acusó Séjourné en la entrevista.

Israel es responsable de la crisis humanitaria, dice el ministro de Asuntos Exteriores francés

En la entrevista, Séjourné profundizó en que la crisis humanitaria que empeora en la Franja de Gaza ha creado una situación que no puede ser justificada ni defendida, y que Israel debe ser considerado responsable de ella.

Israel no respondió a la solicitud de Francia para aumentar el número de puntos de entrada para la ayuda humanitaria, pero según Séjourné, Israel debe atender estas llamadas y también es responsable de bloquear la ayuda.

Francia ha afirmado anteriormente el derecho de Israel a defenderse tras los ataques del 7 de octubre, pero también elevará su voz con respecto a las operaciones en curso en Gaza, dijo Séjourné, añadiendo que hay un punto muerto con respecto a las operaciones terrestres en Rafah. Francia está haciendo todo lo posible para prevenir una incursión israelí, dijo, añadiendo que una campaña militar allí significaría una nueva crisis humanitaria.

Soldados israelíes operan junto a la sede de la UNRWA, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en la Franja de Gaza, 8 de febrero de 2024. (credit: DYLAN MARTINEZ/REUTERS)

Francia rechaza la etiqueta de "genocidio"

Del mismo modo, Francia respalda las medidas provisionales indicadas por la Corte Internacional de Justicia en La Haya tras la denuncia de Sudáfrica alegando genocidio, pero se ha opuesto abiertamente al uso del término "genocidio" para describir la conducta de Israel en la guerra.

En cuanto a las operaciones de la UNRWA, según Séjourné, Francia no ha respaldado las acusaciones contra el personal de la UNRWA, y cree que las acusaciones sembraron descontento y miedo entre los estados donantes. Francia no suspendió la financiación de la UNRWA ya que, como dijo Séjourné, no cierran un servicio público si se encuentran personas no deseadas operando dentro de él.

Además, afirmó que Israel debe entender que la UNRWA no solo está relacionada con sus operaciones en Gaza sino también en todos los países vecinos que han acogido a refugiados palestinos, como Jordania.

En respuesta al estallido de la guerra entre Israel y Hamás y al aumento del antisemitismo, el ministerio del interior francés ordenó aumentar la seguridad alrededor de instituciones y escuelas judías por temor a ataques de manifestantes pro-palestinos.