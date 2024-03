Tras la masacre del 7 de octubre, los voluntarios de ZAKA luchan contra el trauma - Opinión

Desde el 7 de octubre, ZAKA Tel Aviv ha recibido una avalancha de mensajes de profesionales de la salud mental, que desean ofrecer apoyo a los voluntarios que vivieron los horrores del 7 de octubre.

Sería correcto decir que los voluntarios de ZAKA son excepcionalmente resilientes desde el punto de vista psicológico. La experiencia rutinaria y los eventos pasados con los cuales han lidiado, junto a la creencia en su misión y la santidad de su tarea, han creado un grupo de personas extremadamente fuerte. Su espíritu y alma han sido bien entrenados y han aprendido a prepararse para visiones terribles y situaciones desafiantes.

Casi todos los voluntarios preguntados si les gustaría encontrarse con un psicólogo o trabajador social responderán que no, porque es un "hombre," un "voluntario experimentado," y alguien que no se deja afectar por nada. Pero lo que todas estas respuestas comparten es un denominador común: la represión del sufrimiento.

Los voluntarios de ZAKA que operaron en el campo, y aún más, aquellos en nuestra organización que se ocuparon del núcleo de los horrores identificando los cuerpos y preparando a las víctimas para el entierro, son más que simples "primeros respondedores" expuestos a imágenes traumáticas. Sumergen sus manos en sangre, examinan el horror e identifican cada cruel detalle impreso ante ellos. Y aun así, regresan a casa al final del día.

7 de octubre: Un trauma sin igual

El 7 de octubre no es solo otro evento. He vivido casi todo: durante mi servicio en las FDI identificando bajas, como miembro de ZAKA durante más de dos décadas, en mi rol como asesor del director del Instituto Nacional de Medicina Forense, y en mi trabajo en la sociedad de entierro judía más grande del mundo, Chevra Kadisha Tel Aviv-Jaffa. Fui testigo de desastres, guerras, ataques terroristas y casi cada caso de muerte no natural. Pero lo que vimos aquí, no podíamos comprenderlo.

Nada les preparó para estas imágenes. Una casa destruida en el kibutz Be'eri tras el ataque del 7 de octubre. (credit: ORI SELA) La conclusión profesional es que, después del 7 de octubre, todos estábamos en mayor riesgo de sufrir trastornos relacionados con el trauma, ansiedad, agotamiento y otros trastornos asociados, algunos de los cuales pueden estallar en etapas posteriores, ya sea de repente o crónicamente. A veces, el impacto es más pronunciado entre familiares y amigos, y el propio voluntario no lo siente inmediatamente, pero puede desarrollar síntomas persistentes de TEPT que serán mucho más complicados de tratar.

Y si necesitábamos prueba de ello, no tardó en llegar. Familiares de los voluntarios se han acercado a la organización, como la esposa de un voluntario que se quejó de que su marido grita por las noches, está desenfocado y de mal temperamento. La madre de otro voluntario dijo que su hijo se está volviendo retraído, se despierta solo por la tarde y no se levanta de la cama. También hay informes sobre preocupante deterioro de la salud, como problemas cardíacos, síntomas de depresión y disminución de la funcionalidad.

Con este fin, creamos un paquete de programas de intervención y talleres grupales en un ambiente social, un paso que facilitó la participación de los voluntarios al presentarlos como actividades para la vida social y para fortalecer los lazos entre ellos. Ofrecimos, con la ayuda del Ministerio de Salud y otras organizaciones, una variedad de tratamientos que van desde encuentros presenciales con profesionales, pasando por círculos de discusión y acupuntura china, hasta tratamientos homeopáticos naturales. Además, realizamos talleres para los cónyuges de los voluntarios, quienes instantáneamente se convirtieron en socios en el proceso de sanación. Así, abrimos los corazones a la necesidad de tratar las almas de los voluntarios y descubrimos que aquí, también, se mantiene el lema: Juntos ganaremos.

El escritor es el CEO de ZAKA Tel Aviv.