'Estaban atadas a los árboles': granjero homenajea a víctimas de agresión sexual del 7 de octubre

Rami Davidian, el heroico granjero israelí de Moshav Patish, cerca de la Franja de Gaza, arriesgó su vida para salvar a jóvenes inocentes el 7 de octubre. Sin haber servido nunca en una unidad de combate, confió en su instinto, que le permitió estar a la altura de las circunstancias, desarmado y rodeado de terroristas de Hamás.

Tras recibir una llamada de socorro a primera hora de la mañana, Davidian se embarcó en una misión de rescate, sin ser consciente de la magnitud del asalto. De camino al rescate, recogió a otros asistentes a la fiesta que huían hacia los huertos y arboledas. Con la ayuda de otros voluntarios, montaron una sala de situación improvisada y condujeron a los participantes a un lugar seguro. Su rápida actuación salvó a numerosos jóvenes asistentes en medio del caos del atentado, y Davidian realizó innumerables viajes para salvar cientos de vidas.

En un momento dado, Davidian se hizo pasar por un musulmán yemení mientras regateaba por la vida de Amit Parizer, un joven judío israelí. The Media Line habló en exclusiva con Rami en vísperas del Día Internacional de la Mujer, compartiendo su testimonio como testigo presencial y su trauma personal, enviando un mensaje al mundo.

La entrevista entre Davidian y TML

TML: ¿Qué se siente al volver a esos pensamientos después de tantos meses? ¿Qué está haciendo hoy?

Rami Davidian: Hay pensamientos difíciles [que pasan por mi mente], y los recuerdos que tengo son difíciles [de manejar]. Hoy nos hemos propuesto reconocer que Dios mostró su misericordia hacia mí aquel [terrible] día. Me protegió y me mantuvo con vida, y también me permitió salvar la vida de niños.

TML: ¿Cuál es su mensaje para el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué puede hacer el mundo para ayudar a las mujeres rehenes, tanto a las que siguen cautivas como a las que ya han regresado a casa?

Rami Davidian: En primer lugar, quiero transmitir un mensaje para el Día Internacional de la Mujer: el 7 de octubre fui testigo de cosas difíciles. Fui testigo de mujeres jóvenes atadas a los árboles, así que pido que hoy, Día Internacional de la Mujer, honremos a estas personas y nos preocupemos por el bienestar de nuestros rehenes. Fueron violadas. [Esperemos y recemos] para que vuelvan sanas y salvas a casa. [En cuanto a las rehenes que ya han regresado a casa, debemos seguir apoyándolas en sus necesidades para que puedan recuperarse y volver a ser fuertes, ya que sus almas están destrozadas. Necesitan un gran apoyo.

TML: ¿Qué puede decirnos de sus recuerdos de aquel terrible día?

Rami Davidian: Estos recuerdos que tengo no se pueden olvidar, ya que están grabados en mi corazón. Esas difíciles imágenes [que vi] permanecerán conmigo el resto de mi vida. No podré olvidarlas. Personalmente, necesito saber cómo afrontarlo y aprender a vivir con ello, porque lo que vi allí [aquel día] no se ve todos los días.

TML: ¿Cómo estás sobrellevando los recuerdos mientras tanto?

Rami Davidian: Ser testigo de adolescentes desnudos atados a los árboles y todos ellos desnudos en esos mismos lugares [íntimos] de sus cuerpos es algo que nunca podré olvidar. Permanecerá conmigo el resto de mi vida. Por eso he buscado terapia con psicólogos y psiquiatras para aprender a afrontarlo. [Ahora mismo] no duermo. No puedo mirar la carne porque si veo carne en un restaurante o en una tienda, me acuerdo de las [imágenes de los] refugios antiaéreos al aire libre, que tenían trozos de carne salpicados por todas partes. Personalmente me resulta difícil de manejar, pero lo superaré. Me llevará tiempo.