La guerra en Gaza empaña las celebraciones de Ramadán en Jerusalén Este

A medida que se acerca el mes sagrado musulmán del Ramadán, el ambiente usual de alegría y celebración está ausente en Jerusalén Este. Los mercados de la Ciudad Santa deberían estar llenos de personas abasteciéndose para las festividades, pero en cambio, las calles están tranquilas.

Los comerciantes y residentes palestinos han advertido que cualquier restricción israelí en el acceso al recinto de la mezquita de Al-Aqsa provocará una escalada de violencia, pero también afectará sus bolsillos.

La economía de la Ciudad Vieja depende en gran medida de la visita de ciudadanos palestinos de Israel en gran número. Los esfuerzos de Israel por impedirles entrar en la ciudad tendrán importantes repercusiones en términos de seguridad y económicas.

Desde los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre, los palestinos de Cisjordania han sido casi completamente prohibidos de entrar en Jerusalén.

Hijazi Al-Rishq, secretario de la Cámara de Comercio Árabe en Jerusalén Este, le dijo a The Media Line que los comerciantes de la ciudad están agotados financieramente y no pueden hacer frente a otra catástrofe financiera prolongada.

Un comerciante de la Ciudad Vieja se pregunta cuándo verá a su próximo cliente (credit: MOHAMMAD AL-KASSIM)

"Jerusalén Este ha salido de la crisis de la pandemia de COVID-19, que duró dos años y fue un golpe importante para el sector urbano de la ciudad. Los comerciantes apenas comenzaron a salir de ese agujero, solo para enfrentar los efectos de la guerra", dijo Al-Rishq.

Destacando el impacto negativo significativo que esta guerra ha tenido en los negocios palestinos, Al-Rishq continuó: "Esta guerra ha tenido severas repercusiones para la situación comercial en la ciudad de Jerusalén. En primer lugar, la Ciudad Vieja estuvo cerrada por completo durante 45 días al comienzo de la guerra.

"Fuera de la Ciudad Vieja, hay medidas opresivas, incluyendo barreras y la prohibición de que la gente entre en la ciudad, afectando la actividad comercial."

La guerra ha golpeado especialmente duro al sector turístico, "afectando directamente los ingresos de muchos residentes de la ciudad que trabajan en este sector", concluyó.

Los comerciantes palestinos en la ciudad suelen esperar un auge en las ventas antes de Ramadan, un momento de reflexión, oración, familia y caridad, ya que miles de personas convergen en la Ciudad Santa para rezar en la Mezquita de Al-Aqsa.

Este año es diferente a todos los años anteriores

Pero este año es diferente.

"Cada año, nos preparamos para Ramadan ya que esta es una ciudad sagrada y espiritual. Pero Ramadan será muy triste este año", dijo Hazem Abu Najib, propietario de una tienda de ropa en Jerusalén Este, a The Media Line.

Según Abu Najib, la amenaza de que Israel imponga restricciones a la entrada de los palestinos en la ciudad y al acceso a la Mezquita de Al-Aqsa está alejando a la gente. "Esto afecta a la economía de la Ciudad Santa", dijo.

La tienda de ropa de Abu Najib está en la calle Salah Edin, la principal calle comercial de Jerusalén Este. Su tienda es un punto fijo aquí, generalmente llena de jóvenes compradores buscando la última moda masculina. Sin embargo, él dice que pasa la mayor parte de su tiempo leyendo el periódico.

"Esta guerra ha tenido un gran impacto en la Ciudad Santa", dijo.

Una de las principales entradas a la Ciudad Vieja, la Puerta de Damasco, cuya plaza en estilo anfiteatro es un lugar popular para que los palestinos se encuentren, especialmente después del iftar (la comida nocturna para romper el ayuno), luce vacía en estos días.

En años anteriores, cuando se acercaba el Ramadán, las casas y edificios estaban adornados con decoraciones festivas, incluyendo luces y linternas coloridas.

"Lamentablemente, este año no hay demanda de decoraciones para Ramadán", dijo Iyad Dendis, otro comerciante de la Ciudad Vieja, a The Media Line. Todos los comerciantes están sufriendo. Las preparaciones para esta temporada han estado ocurriendo durante varios meses, y no hay demanda. Vendemos a precios más bajos solo para compensar las pérdidas".

Muchos palestinos en Jerusalén Este dicen que cualquier tipo de celebración y alegría es inaceptable mientras su gente se está muriendo de hambre en Gaza bajo la brutal campaña de Israel.

La guerra en Gaza ha arrojado una sombra oscura sobre las celebraciones de Ramadán, según Um Ahmad, una residente del barrio de Jerusalén Este, Shu'afat.

"Compré un juego de luces solo para dentro de nuestra casa. Mis hijos las querían. De lo contrario, no tenía planeado decorar este año debido a la guerra", dijo Um Ahmad a The Media Line.

Otros residentes también expresaron este sentimiento, diciéndole a The Media Line que tampoco iban a decorar para el Ramadan este año. "Hemos decidido no decorar ni colocar luces y linternas para celebrar y regocijarnos en el mes sagrado de Ramadan debido a la guerra contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", dijo el residente Ammar Sidr.

Este debería ser uno de los momentos más ocupados del año, con el Ramadan a la vuelta de la esquina. Por lo general, estos callejones antiguos y tiendas están increíblemente ocupados, llenos de compradores abasteciéndose para el mes. Pero si hablas con algún dueño de tienda, te dirán que las ventas han caído en picado.

"Las ventas durante el Ramadan suelen proporcionar a los propietarios de tiendas inyecciones desesperadamente necesarias de efectivo que equivalen a tres meses de ingresos", dijo el analista financiero Fadel Tahboub a The Media Line. Sin embargo, este año, anticipando una temporada lenta, los dueños de tiendas recurrieron a ofrecer precios especiales para atraer clientes.

Incluso dulces como el knafeh, que suele ser un elemento fijo en las mesas durante el mes sagrado, no se están vendiendo. Adnan Jaafar, quien es dueño de una de las tiendas de dulces más antiguas de la ciudad, dijo a The Media Line que este año no había comprado tanto stock como suele hacerlo por temor a no tener mucho negocio.

"Las preparaciones son más ligeras que en cualquier año anterior debido a la situación política y la guerra, que juegan un papel importante en este asunto", dijo Jaafar.