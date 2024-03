Gazatíes culpan a Israel y Hamás por la crisis de la ayuda humanitaria

En Gaza, mientras hombres armados rodean camiones de ayuda, los residentes señalan tanto a Israel como a Hamás por agravar la crisis humanitaria, con suministros vitales escasos en medio del conflicto en curso.

La grave escasez de alimentos y suministros humanitarios esenciales en la Franja de Gaza ha llamado la atención global, sin embargo, algunos de los palestinos que viven en el enclave están debatiendo sobre la raíz de la crisis. Mientras la mayoría atribuye las dificultades que enfrentan los residentes de Gaza a Israel, otros apuntan hacia Hamás.

Cinco meses después de la invasión de Israel por parte de Hamás, que resultó en la muerte de 2,000 israelíes y 30,000 palestinos y el secuestro de más de 250 israelíes y extranjeros, la escasez crítica de suministros esenciales para casi 2 millones de palestinos está alterando las narrativas.

En respuesta a la intensa presión internacional, Estados Unidos lanzó por aire 38,000 comidas y recién aprobó la construcción de un muelle flotante para entregar dos comidas diarias al pueblo palestino. Sin embargo, Israel afirma que Hamás ha tomado alimentos básicos y otros paquetes en el cruce de Rafah y los está revendiendo a su gente.

The Media Line habló con habitantes de Gaza sobre la situación actual. Algunos nombres están ocultos para proteger su identidad.

Palestinos se reúnen cerca de un edificio dañado por un ataque aéreo israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza 9 de marzo de 2024 (credit: MOHAMMED SALEM/REUTERS)

"En los últimos días, solo hemos tenido unos pocos camiones llevando alimentos, pero a estos camiones no se les permite entrar en la ciudad de Gaza en este momento", dijo Amjad Shawa, director de la Red de ONGs Palestinas, a The Media Line. "Estamos presenciando una gran catástrofe en este momento. Hay 2.3 millones de personas, la mayoría de las cuales son niños, mujeres, ancianos y personas heridas que necesitan alimentos y han perdido sus ingresos y recursos".

"No hay trabajo, no hay nada. Solo estamos buscando comida, agua y medicinas, y tenemos una cantidad limitada con tantas restricciones, lo que lleva a un mayor número de muertes entre los niños".

Cuando se le preguntó a Shawa que nombrara las organizaciones que brindan ayuda a la Franja de Gaza, respondió: "UNRWA y, al mismo tiempo, el Programa Mundial de Alimentos. También tenemos otras ONG y organizaciones palestinas e internacionales trabajando sobre el terreno."

"Israel debe poner fin a todas las restricciones relacionadas con la entrada de principalmente alimentos, medicinas, dispositivos de asistencia para las personas y otros equipos para mantener con vida a la población."

Shawa señaló en relación al control de la ayuda que entra en Gaza por parte de Hamás: "Todo lo que hemos presenciado son cientos de palestinos hambrientos que esperaban estos camiones que llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que fueron atacados por los israelíes."

"Estas personas hambrientas intentaban obtener pequeñas porciones de ayuda humanitaria para llevarlas de vuelta a sus hijos y alimentarlos."

Los gazatíes apenas pueden ver los rastros de la ayuda que entra

A, un residente de Gaza, dijo que ven la ayuda entrar en Gaza, pero "no saben a dónde va".

"Va a las pandillas. Hamás controla el 70% de ella y el resto va a los comerciantes que la venden en el mercado. No recibimos ayuda excepto por algunas cosas en raras ocasiones. El resto es para Hamás, y los comerciantes pertenecen a Hamás. Los precios son muy altos y no podemos comprarla."

La atención de The Media Line se dirigió hacia hombres armados identificados por los lugareños como operativos de Hamás. Tras rodear los camiones de ayuda, las llamadas pandillas dispararon tiros al aire como una señal de advertencia a los hambrientos ciudadanos de Gaza para que se mantuvieran alejados.

"La gente de Hamás está en control", continuó. "Y si no, hay personas y bandas afiliadas a ellos. Su gente está haciendo disturbios en pleno apoyo a Hamás. No hay ingresos. Vemos los productos en el mercado y no podemos comprarlos porque no hay dinero."

"Es Hamás quien recoge la ayuda y la distribuye a los comerciantes que conocemos. Hamás es la prueba y nos deja hambrientos. Hamás hizo esto y nos falló. Vengan y vean cómo vivimos; no sabía con quién hablar."

"No puedo comprar pañales para mi hijo", enfatizó. "Solía comprarlos por 10 shekels, y ahora cuestan 180."

B, otro residente de Gaza, estuvo de acuerdo. "En primer lugar, faltan las necesidades básicas. No hay alimentos, bebidas, harina o soja, y no hay suficiente ayuda del extranjero, de países árabes y musulmanes. Míranos. Nos movemos de un lugar a otro, y al final del día, todos los días, comemos las cáscaras del maíz."

"Estamos sinceramente muriendo de pobreza, dolor y a veces falta de agua. Sin beberla, mueres."

"Con suerte, Dios pueda sustentarnos. No tenemos otro lugar en el mundo, no en los países árabes, ni en los países musulmanes, ni en otros países, no en las Naciones Unidas, en ningún lugar del mundo. La consideración principal es que Jerusalén no es solo para los palestinos sino para todos los árabes y musulmanes."

The Media Line entrevistó a una mujer de Gaza, C, que dice que su esposo fue asesinado en el hospital Shifa por un misil. "Me quedé un mes allí, y luego llegamos a un campamento de refugiados. Nos golpearon dos veces con misiles y aviones, y la guerra no perdonó a nadie."

"Juro por Dios, la ayuda es un fraude. Son ladrones, corruptos. No hicieron su trabajo ni se preocuparon por nosotros, lo juro."

C continuó: "Quiero decirle a la comunidad internacional que detenga la ayuda porque los gobiernos se están aprovechando de esto. En el campamento de refugiados, nos traen agua, pero esta agua no es buena para cocinar o preparar comidas. Prefiero volver a casa en lugar de quedarme en el campamento de refugiados."

"Nunca dejaré mi país", afirmó C cuando le preguntaron sobre el desplazamiento forzado. "Ni siquiera los jóvenes deberían dejar nuestra tierra. Pero no hay buenas opciones para vivir aquí".