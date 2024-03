El proyecto Fire Heart ayuda a los sobrevivientes del 7 de octubre

Con cada día que pasa, la magnitud del trauma psicológico experimentado por hombres, mujeres y niños en Israel el 7 de octubre se hace evidente. Nada preparó a la sociedad israelí para la magnitud y gravedad del daño causado. Hoy, el Centro Sasha Schwartz en Petah Tikva, especializado en pos-trauma, ansiedad y fobias, es parte del esfuerzo israelí para ayudar a las víctimas.

Sasha Schwartz recordó que "El 7 de octubre, intenté ofrecerme como voluntario para el servicio activo en las FDI", pero "Me dijeron que a los 52 años era demasiado viejo".

Pronto se dio cuenta de que podría ayudar de una manera diferente a través de su centro. "Mi teléfono estaba bombardeado de llamadas. Los sobrevivientes del Festival Nova y de los asentamientos en la frontera de Gaza, y las personas desplazadas que ahora viven en hoteles, buscaron consejo. No sabían a quién recurrir".

Schwartz llamó a una amiga, Olessia Kantor, una empresaria y autora, y le pidió ayuda. No desconocida con el trauma personal, y conocida por su apoyo a las víctimas de violencia, Kantor no dudó en decir que sí. Su donación hizo posible lanzar el proyecto Fire Heart (Corazón de Fuego), que ofrece terapia individual y grupal a quienes la necesitan. "La sociedad israelí es una familia. Somos responsables los unos de los otros. Soy parte de esta familia. Cuando Sasha llamó, sentí que era mi deber ser parte del esfuerzo de curación y recuperación", dijo.

En ausencia de un plan gubernamental organizado para tratar el trauma masivo, señala Schwartz, hay mucha incertidumbre y confusión en el campo. "Me reuní con sobrevivientes del Festival Nova que formaron una asociación voluntaria. Aunque claramente estaban ansiosos por ayudar, no tenían un programa terapéutico claro ni sabían cómo llegar a aquellos que no buscan ayuda, aunque la necesitan desesperadamente. Algunos sobrevivientes intentan lidiar con el trauma por su cuenta, otros tienen miedo de que si van a terapia, el gobierno los considere "curados" y no los apoye financieramente.

Palestinos irrumpen en el lado israelí de la valla fronteriza entre Israel y Gaza después de que terroristas de Hamás se infiltraran en zonas del sur de Israel, 7 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa)

Muchos pacientes reportaron que tuvieron que lidiar con padres que preguntaban: "¿Por qué fuiste a ese festival?" Les cuentan lo traumático que fue para ellos. Los sobrevivientes se sienten criticados por causar ansiedad a sus familias. Cada sobreviviente tiene que lidiar no solo con los eventos del 7 de octubre, sino también con traumas pasados y tensiones desencadenadas por esos eventos. A menos que reciban el tratamiento adecuado," dijo Schwartz, "enfrentaremos problemas durante décadas por delante".

Hoy en día, el Proyecto Corazón de Fuego trata a unos 30 hombres y mujeres jóvenes. El costo mensual del tratamiento es de aproximadamente 7,000 NIS. El generoso apoyo de Kantor permite al proyecto ayudar a pacientes que no pueden pagar la terapia; les ofrece tanto tratamiento como cuidado amoroso. "Estoy orgulloso de que podamos ser parte de este proceso de curación", dijo Schwartz.

El escritor es un consultor de comunicaciones y relaciones públicas.