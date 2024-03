Portavoz del gobierno Eylon Levy suspendido por Oficina del Primer Ministro

El portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy, fue suspendido por la Oficina del Primer Ministro el martes, confirmó la PMO.

La razón de la suspensión no fue mencionada, aunque los medios israelíes informaron que estaba relacionada con su respuesta a un tweet del Secretario de Relaciones Exteriores británico David Cameron sobre la ayuda humanitaria a Gaza.

A principios de este mes, Levy respondió a un tweet de Cameron en el que el secretario de relaciones exteriores dijo que le había dicho al ministro sin cartera Benny Gantz que Israel debía aumentar la ayuda humanitaria a Gaza.

1️⃣ If it were possible to have a pause to get the hostages out, we would obviously have grabbed it with both hands. Hamas must be pressured to back down from its delusional demands. 2️⃣ It is factually incorrect that the flow of aid has not increased. Last week we had a record… https://t.co/Yriptygryc