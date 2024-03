Guerra de Israel en Gaza está perdida y sin rumbo, Hamás aún sigue activo

Israel Ziv, ex jefe de la Dirección de Operaciones de las FDI, recientemente habló con Udi Segal y Anat Davidov en la radio 103FM, discutiendo temas importantes como la conducta de la guerra en Gaza, el debate con Estados Unidos sobre la operación en Rafah y la actividad en el Hospital Shifa.

Ziv explicó que las acciones en el Hospital Shifa "significan que en la práctica, Hamás sigue controlando el área y que esta situación en Shifa probablemente sea similar en otros hospitales. Hay otros hospitales en el norte de Gaza. Las capacidades militares de Hamás han sido dañadas, sin duda eliminadas por el FDI, pero todavía tienen miles de terroristas. El territorio en términos de control civil permanece en manos de Hamás; la organización está viva y sigue activa".

En respuesta a la pregunta sobre si fue correcto retirar a la mayoría de las tropas de las FDI de Gaza, Ziv respondió: "En ausencia de una política, ¿qué se supone que debe hacer la FDI? Estamos más de cinco meses en esta guerra sin un objetivo político predecible. Digamos que nos quedamos hasta ahora. ¿Qué sigue? Incluso si nos quedáramos y declaráramos que estábamos ocupando, nos convertiríamos en el nuevo gobierno en Gaza. Israel tendría que establecer sistemas civiles, policiales y de seguridad y encargarse de los diferentes servicios. Lo que nos pasó no es solo la situación de Hamás. La falta de toma de decisiones por nuestra parte es lo más grave".

Ziv luego comentó sobre la decisión de Canadá de detener los envíos de armas a Israel: "Israel está en medio de una crisis internacional muy seria. No recuerdo una como esta antes. Es el resultado no solo de la falta de promoción, sino también de que Israel está en una profunda crisis debido a la falta de política. Todo apunta al hecho de que el gobierno no toma decisiones políticas, y no solo no sabemos cuál es la mejor decisión, sino que el mundo tampoco lo sabe".

"El mundo no muestra las fotos del Canal 12 mostrando cómo las FDI realizan una acción heroica u otra en Shifa; solo muestran fotos de la crisis humanitaria, la demolición y la destrucción. Por eso, la opinión pública en el mundo está en contra nuestra. El punto aquí es que al final, Estados Unidos tampoco estará allí para nosotros porque hay un límite a lo que están dispuestos a contener."

Israel Ziv (credit: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

La dependencia de Israel de América durante la guerra actual

Además, agregó: "Si Israel va a volver a ser una nación por sí sola, quizás podamos durar unos meses. Sin el respaldo de nuestros aliados, no podremos continuar y derrotar a Hezbollah en el norte, y militarmente, saldremos heridos. Creo que ya estamos en una situación muy seria, e Israel debe tomar una decisión. La continuación de esta racha es una irresponsabilidad nacional desde un punto de vista de seguridad y en general".

"Si no resolvemos el problema en el sur, la situación en el norte tampoco podrá resolverse políticamente, y Estados Unidos no lo impulsará. Estados Unidos no trabaja para Israel. Han trabajado con Israel hasta ahora, pero Estados Unidos no está de acuerdo con la política de Israel, entonces ¿por qué Estados Unidos se esforzaría? No sucederá. Entonces Israel seguirá arraigado en sus propios problemas, y si somos tan grandes héroes, veamos", continuó Ziv.

Hacia el final de sus declaraciones, se le preguntó a Ziv si Israel planea convencer a Estados Unidos de la necesidad de la acción en Rafah, y él respondió: "No. Nosotros mismos no estamos convencidos. Si Rafah es tan importante, ¿por qué no hemos entrado ya? El principal problema militar estaba en Gaza, por cierto. Después de lo que sucedió el 7 de octubre, procedimos con cautela y con un exceso de fuerza, no actuamos con una sofisticación excepcional y no creamos control".

Ziv concluyó: "Es imposible conducir una guerra así, y se está llevando a cabo desde dentro. Las FDI saben qué hacer, pero la guerra se está perdiendo. No tiene objetivos, ni dirección. Si estás de acuerdo con el rumbo de este gobierno, los problemas continuarán. Si no, por favor, deja espacio para alguien más".