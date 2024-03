Ex funcionario de Shin Bet admite: Israel no tiene medios para rescatar a todos los rehenes

El ex alto funcionario del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) Yossi Amrosi fue entrevistado recientemente por Yoav Mintz en Radio North 104.5FM y habló, entre otras cosas, sobre los esfuerzos de inteligencia y seguridad para rescatar a rehenes israelíes de la cautividad de Hamás en la Franja de Gaza.

Según Amrosi, "Ya hemos establecido contacto y rescatado rehenes. En mi estimación, hay cierta inteligencia sobre diferentes rehenes, pero no tenemos la capacidad operativa para llevar a cabo la operación y rescatarlos de manera segura. Entiendo por qué ya no estamos en Rafah, [pero] los rehenes pueden estar en Rafah. ¿Dónde podrían estar? No ocupamos Rafah y no tenemos contacto con los rehenes, lo cual es una gran vergüenza. Hace tres semanas, las FDI presentaron planes para ocupar Rafah".

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, declaró que se trata de una campaña en múltiples frentes. Amrosi estuvo de acuerdo y dijo: "El jefe de Estado Mayor declaró que estamos en una campaña en múltiples frentes, y a veces me recuerda a la Guerra árabe-israelí de 1948, en la que siete ejércitos diferentes, incluidos Líbano, Siria, Iraq, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, intentaron impedirnos establecer un estado. Actualmente estamos en una campaña en múltiples frentes desde Líbano y Siria, y ha habido informes de que planean invadirnos desde Jordania. Los planes provienen de Hamás, Hezbolá y los hutíes, [y más]. Todo el sistema de seguridad, las FDI, el Shin Bet y la policía están preparados en toda su fuerza. No debemos sentirnos perdedores ni en peligro de exterminio o aniquilación. Para nada. Piensa de manera positiva, de hecho estamos derrotando a Hamás, tratando con Hezbolá y manejando la situación en Cisjordania. Relativamente hablando, la situación es buena para el período de Ramadán."

Amrosi sobre la extensión de las capacidades de seguridad de Israel

Amrosi fue entonces preguntado sobre el sistema de seguridad preparándose para una invasión desde Jenin y si el sistema de seguridad de Israel es capaz de hacer frente a una zona tan grande.

Él respondió: "Obviamente, es imposible llegar a una situación de cero ataques debido al gran número de enemigos. Ves que la oración en el Monte del Templo terminó en calma. En años anteriores, era al revés. La Puerta de Damasco está relativamente tranquila, lo que era lo contrario en el pasado. Recuerdo los disturbios allí. Cada noche, las fuerzas de seguridad hacen una cantidad enorme de trabajo. Desde el comienzo del año se han realizado 700 arrestos, lo que representa 700 ataques frustrados. Hay cientos de advertencias con las que las FDI y el Shin Bet están lidiando, y la mayoría de los ataques son frustrados."

Fieles musulmanes participan en las oraciones vespertinas del ''Tarawih'' durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, frente a la Cúpula de la Roca en el Monte del Templo, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 10 de marzo de 2024. (credit: AMMAR AWAD/REUTERS)

Además enfatizó, "Esto es una bomba de tiempo. Ayer me enteré a través de los medios de comunicación del arresto de un terrorista que se dirigía a un ataque inmediato en Dheisha, en Belén, y de cómo un terrorista fue retirado de un stand de falafel. Esto es frustrar un ataque. Algunos ataques se planean para una semana o dos, y otros para la mañana siguiente. Las fuerzas de seguridad detienen estos ataques día y noche. El sistema de seguridad no puede llegar a cero ataques, pero puede frustrar la gran mayoría de ellos."

Sobre la escalada en el Norte, Amrosi señaló: "Esto explica lo que dije al principio. La campaña es tan compleja. En el Norte, la decisión no es unificar y poner fin a los combates en el Sur. Por lo tanto, no lo estamos haciendo."