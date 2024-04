El gobierno estudiantil de la Facultad de Derecho de Harvard acusa a Israel de genocidio

El gobierno estudiantil de la Facultad de Derecho de Harvard aprobó el viernes una resolución acusando a Israel de cometer un "genocidio continuo de palestinos" y pidiendo a la Compañía de Administración de Harvard que se desvincule de todas las "valores, dotaciones, fondos mutuos y otros instrumentos monetarios" asociados con los presuntos crímenes de Israel.

La resolución no mencionó a Hamas, ni hizo referencia a los ataques del 7 de octubre que iniciaron la guerra en curso entre Israel y el grupo yihadista. La resolución se aprobó con un voto de 12-4, con tres abstenciones. El voto se realizó de forma anónima y el gobierno estudiantil ha eliminado los nombres y direcciones de correo electrónico de todos sus miembros actuales.

Tras la aprobación de la resolución, dos miembros del gobierno estudiantil renunciaron en protesta. Regina De Nigris y Cameron Adkins, en una carta de renuncia citada por The Harvard Crimson, escribieron que "están en desacuerdo con la resolución que está siendo considerada por el Gobierno Estudiantil" y acusaron al cuerpo de violar sus propias políticas al realizar la votación de forma anónima y negarse a dar tiempo para la opinión de los estudiantes.

Respondiendo a las críticas sobre la cronología de la resolución, el copresidente del cuerpo dijo: "La situación es urgente y nos sentimos obligados a actuar ahora". Agrawal "no explicó por qué no se había presentado una resolución desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en octubre", según el Crimson.

La Asociación de Estudiantes Judíos de la Facultad de Derecho de Harvard emitió una declaración denunciando la resolución, la cual describió como "señalar al único estado judío", agregando: "Este gobierno estudiantil no nos representa ni a muchos de los cientos que representamos". Manifestantes participan en una concentración de emergencia: Stand with Palestinians Under Siege in Gaza en la Universidad de Harvard el 14 de octubre de 2023. (credit: BRIAN SNYDER/REUTERS)

Harvard ha estado en el centro de la controversia desde el 7 de octubre

La Facultad de Derecho de Harvard ha estado en el epicentro de la controversia sobre las respuestas de las universidades estadounidenses a los acontecimientos en Medio Oriente desde horas después de que Hamas lanzara su ataque del 7 de octubre contra Israel, matando a 1,200 personas, tomando 240 rehenes y desencadenando la guerra en curso entre Israel y el grupo terrorista y sus aliados.

Una declaración emitida el 8 de octubre, firmada por 26 grupos estudiantiles, responsabilizó por completo al régimen israelí de toda la violencia en curso. En los meses siguientes, el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos abrió una investigación sobre el antisemitismo en la universidad.

Después de una audiencia en la que la presidenta de la universidad, Claudine Gay, dijo que los llamados al genocidio no iban en contra de las políticas de Harvard en sí mismos, comentarios por los que ella y otros presidentes universitarios fueron ampliamente criticados, Gay finalmente se vio obligada a renunciar, acosada por acusaciones de plagio que surgieron tras el escrutinio posterior a la audiencia del congreso.