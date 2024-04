Las FDI lanzan un ataque contra la sede de la Yihad Islámica dentro del hospital central de Gaza El ataque fue preciso y dejó el hospital sin daños y operativo, "el funcionamiento regular no se vio afectado", dijo el ejército israelí. YONAH JEREMY BOB JERUSALEM POST STAFF By

Statement of the Chief of Staff in Gaza on Shifa Hospital, March 30, 2024 (IDF Spokesperson's Unit).