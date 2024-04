Primer ministro británico Sunak, presionado por legisladores para suspender venta de armas a Israel

Políticos del Partido Liberal Demócrata y del Partido Nacional Escocés, así como un exasesor de seguridad nacional del Reino Unido, están presionando al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, para suspender las ventas de armas a Israel, informaron los medios británicos el miércoles.

La presión llegó después de que un ataque aéreo israelí matara por error a siete trabajadores humanitarios en Gaza, incluidos algunos ciudadanos británicos.

La semana pasada, antes del ataque, un grupo de más de 130 miembros del Parlamento de diversos partidos, así como pares, supuestamente escribieron al Secretario de Relaciones Exteriores David Cameron pidiendo la suspensión inmediata de las licencias de exportación para las ventas de armas a Israel.

Hablando sobre el incidente a The Sun, Sunak dijo que el Reino Unido era "muy cuidadoso" en lo que respecta a la concesión de licencias de armas y pidió una investigación independiente sobre el ataque.

Describiendo las muertes como "una tragedia horrible", Sunak dijo que el Reino Unido quería ver "un aumento dramático en la cantidad de ayuda que llega a Gaza".

Un palestino inspecciona cerca de un vehículo donde murieron empleados de la World Central Kitchen (WCK), entre ellos extranjeros, en un ataque aéreo israelí. (credit: Ahmed Zakot/Reuters)

Sunak insistió en que el gobierno del Reino Unido había sido "consistentemente claro" en que Israel debe seguir el derecho internacional humanitario.

"Siempre hemos tenido un régimen de licencias de exportación muy cuidadoso al que adherimos. Hay un conjunto de reglas, regulaciones y procedimientos que siempre seguiremos", dijo Sunak. "Y he sido consistentemente claro con el Primer Ministro Netanyahu desde el inicio de este conflicto que, si bien defendemos el derecho de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo contra los ataques de Hamás, tienen que hacerlo de acuerdo con la ley humanitaria, proteger vidas civiles, y llevar más ayuda a Gaza."

Ventas de armas a Israel

El Ministro de Negocios Greg Hands afirmó que las exportaciones de armas del Reino Unido a Israel valían £42 millones (aproximadamente NIS 197 millones) el año pasado, lo que estimó representaba el 0.02% de las importaciones militares de Israel, informó la BBC News.

Sir Alan Duncan, ex Miembro del Parlamento Conservador y ex ministro de la Oficina de Relaciones Exteriores, escribió en The Independent que más ventas de armas a Israel "no se pueden justificar".

Tomando la misma postura, el diputado conservador Paul Bristow dijo que el uso de armas fabricadas en Gran Bretaña en Gaza "revuelve el estómago", y las muertes de trabajadores humanitarios británicos "deben ser una línea en la arena".

"Si indica que existe un claro riesgo de que las armas del Reino Unido puedan utilizarse en una grave violación del derecho internacional humanitario, es hora de suspender la venta de esas armas", afirmó el secretario de asuntos exteriores en la sombra, David Lammy.

El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, dijo a Channel 4 News del Reino Unido que pensaba que "ahora era el momento de poner fin a la exportación británica de armas a Israel.

"Parece que Israel ha violado la ley humanitaria".

Davey también acusó a Israel de no escuchar la presión internacional cuando se trataba de implementar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, a pesar de que Hamás rechazó numerosos acuerdos de alto el fuego propuestos por varios países.

Funcionarios israelíes también han asegurado repetidamente que se permite la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, sin embargo, Hamás está impidiendo que llegue a los civiles; creando una crisis humanitaria.