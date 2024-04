Hijo de Hamás: "No hay diferencia entre Hamás y el pueblo palestino"

Mosab Hassan Yousef, el hijo del infame cofundador de Hamas, el Sheik Hassan Yousef, dijo en una entrevista con el Dr. Phil y dos activistas pro palestinos el martes que después del 7 de octubre no hay diferencia entre Hamas y el pueblo palestino.

Yousef comenzó la entrevista hablando sobre el odio hacia los judíos dentro de la sociedad musulmana más amplia después de que el Dr. Phil inicialmente le preguntara qué le enseñaron de niño en la sociedad palestina. Yousef respondió: “Hay mucho odio en esa cultura contra el pueblo judío. No es un secreto, de hecho, el sistema de creencias musulmán tiene un problema fundamental con el pueblo judío”.

“No tienen una razón excepto por razones ideológicas, y en algunos textos islámicos, dicen que Mahoma tuvo un problema con los judíos, y Mahoma es su Profeta, por lo que siguen sus pasos. Pero en realidad, Mahoma no escribió una palabra que dijera algo en contra del pueblo judío”, explicó Yousef al Dr. Phil.

El Príncipe Verde argumentó que el 7 de octubre fue un ataque motivado religiosamente y dice que, a los ojos de muchos musulmanes, es una "guerra santa".

Luego, el Dr. Phil proyectó un cortometraje que mostraba a los profesores de la UNRWA adoctrinando a los niños de Gaza para que odien a los judíos. El video también muestra a niños, de tan solo ocho años, recibiendo entrenamiento militar. Varios niños en la entrevista hablan sobre el deseo de matar a judíos. Cuando se les preguntó qué significa el derecho de retorno, un niño dijo: "Significa lanzar piedras a los judíos y también masacrar a los judíos". Yousef dijo que los padres animan a sus hijos a morir en la búsqueda de este objetivo.

Jóvenes palestinos participan en una ceremonia de graduación en un campamento militar de verano organizado por el Movimiento de la Yihad Islámica, en la ciudad de Gaza el 30 de junio de 2021. (credit: SUHAIB SALEM/REUTERS)

Luego, el Dr. Phil muestra un video de protestas pro-palestinas y declaró: "Los estadounidenses en todo el país han quedado consternados y sorprendidos de que los líderes de estas supuestamente altamente sofisticadas escuelas estén tan ocupados enviando señales de virtud que las palabras son violencia, pero la violencia, una violencia inhumana y horrorosa, es justicia social, que han olvidado que es su trabajo enseñar a sus alumnos a pensar y a poner a prueba la realidad".

Yousef comentó sobre los manifestantes, llamándolos "idiotas" porque "no saben lo que están apoyando". Dijo que ni siquiera entiende completamente el "agujero negro" de Hamas, a pesar de haber nacido en él. Dice que estos activistas están apoyando un "monstruo" que está "empujando al Medio Oriente entero hacia una guerra global". Afirmó que ninguna de las actividades pro-palestinas ha condenado las atrocidades de Hamas el 7 de octubre. Dice que Hamas es el enemigo de la civilización. Está indignado y dice que el activismo pro-palestino es una "locura".

En este punto del segmento del programa, el Dr. Phil invita a dos activistas pro-palestinos a unirse a la discusión, ambos de la Universidad de Michigan.

Activistas pro-palestinos defienden su movimiento

El Dr. Phil preguntó a los activistas universitarios si respaldaban el ataque de Hamas el 7 de octubre. La activista palestina Zaynab respondió que rechaza la premisa de la cuestión. "No creo que la persona que me hace esa pregunta tenga la autoridad moral para hacerlo hasta que primero y ante todo condene la formación violenta de Israel y las subsiguientes muertes palestinas, de hecho, me parece injusto que los defensores de Palestina sean obligados primero a condenar de manera preventiva actos de violencia antes de que se considere legítima su plataforma. Juega en los estereotipos islamófobos", explicó.

El Dr. Phil responde que si ella no quiere responder la pregunta, eso es una respuesta en sí misma. Después de plantear la pregunta nuevamente, Salma, la segunda activista pro-palestina, respondió destacando la violencia que afirma se ha cometido contra los palestinos, y calificó de hipócritas las preguntas que piden condenar la violencia de Hamas, ya que afirma que el sufrimiento palestino no es reconocido.

Después de que ella habló, el Dr. Phil dijo: "Hay algunas cosas que son simplemente la decencia humana fundamental, y cuando te pregunto si lo que sucedió el 7 de octubre es algo que condenas y dices que bueno, tienes que mirarlo mirando cientos de años de conflicto, no lo haces, eso es o correcto o incorrecto y fue incorrecto y no necesito cien años de conflicto para saber que fue incorrecto... Déjame decirte algo. Cuando alguien salta una cerca y entra en la casa de alguien y quema a su bebé en su cuna no me importa por qué lo hicieron, es incorrecto".

"Ahora tenemos el problema con los pro Palestina que realmente están protegiendo a Hamas. Son participantes en el crimen. De hecho, desde el 7 de octubre personalmente no diferencio entre Hamas y los llamados palestinos porque en realidad no hay llamados palestinos, son tribus", afirma Yousef mientras Zaynab, con la boca abierta en shock por lo que está diciendo. Yousef afirma que si las diferentes tribus no tuvieran un enemigo común en Israel, estarían luchando entre ellas.

Zaynab objetó lo que él estaba alegando y lo calificó de "retórica colonial". Yousef la reprendió rápidamente y dijo que ella no sabía de qué estaba hablando.

Él continuó diciendo que ella solo está ayudando a Hamas a demostrar al mundo que "Palestina depende de la destrucción del estado de Israel".

Yousef concluye la entrevista señalando y gritándole a los activistas pro-palestinos: "Solo hablan con la autoridad de la propaganda de Hamas, porque si fueran personas decentes, podrían decir que los miles de personas que murieron el 7 de octubre, fue un crimen contra la humanidad, ¡fue un genocidio!"