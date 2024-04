Nuevo récord de 419 camiones de ayuda humanitaria entran en Gaza

Más de 400 camiones de ayuda humanitaria entraron en Gaza el lunes, la cifra más alta en un día desde el inicio de la guerra, informó el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios el lunes por la tarde.

El nuevo récord se produce justo un día después de que se registrara la cifra más alta anterior, de 322 camiones.

419 humanitarian aid trucks were inspected and transferred to Gaza today (Apr. 8). This is the highest number of aid trucks that entered Gaza in one day since the start of the war. It follows a previous high of 322 trucks that were inspected and facilitated yesterday. pic.twitter.com/zsJ4TWly6v