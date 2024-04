Es hora de atacar; Michaeli: Detener la guerra en Gaza, traer de vuelta a los rehenes

Los principales políticos israelíes del domingo por la mañana diferenciaron en sus mensajes en declaraciones realizadas tras el ataque con misiles y drones de Irán contra Israel durante la noche.

"Impresionante defensa hasta ahora – ahora debe haber un ataque contundente," escribió el MK del partido de extrema derecha, Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en X.

La Ministra de Misiones Nacionales, Orit Strock (Partido Sionista Religioso), escribió en Twitter, "Con toda la gratitud a Dios que nos salvó de sus manos, y con todos los saludos a nuestras fuerzas de defensa por detener el ataque, y con todo el agradecimiento a nuestros socios americanos – Israel no puede entrar en un nuevo status quo, en el que sea permitido atacarlo y no recibir una respuesta. Ante un ataque tan mortal, no se responde solo con diplomacia. Es nuestro derecho y nuestro deber responder, y de manera contundente."

El líder de la oposición y presidente de Yesh Atid, el MK Yair Lapid, dijo: "Las FDI son fuertes, la industria de defensa es fuerte, la gente es fuerte. Esta mañana, también, el Estado de Israel debe actuar para devolver a 133 rehenes a sus hogares lo antes posible."

El líder del partido United Right, el MK Gideon Sa'ar, escribió en X: "La impresionante defensa aérea de anoche dio a Israel margen de maniobra y flexibilidad estratégica. Igualmente, el fracaso iraní. Es necesario adoptar paciencia estratégica. Israel no necesita apresurarse en su respuesta y perturbar las prioridades que se ha marcado. Ahora, el enfoque debe volver a la victoria en Gaza: derrocar a Hamas y liberar a los rehenes. Eso es lo correcto y sabio. El momento de Irán llegará."

La líder del partido de oposición Labor, la MK Merav Michaeli, argumentó que Israel debería aprovechar la simpatía generada por el ataque de Irán para llegar a un acuerdo con Hamas y devolver a las 133 personas que mantiene como rehenes.

"Elogios esta mañana para la inteligencia y capacidades de defensa aérea de las FDI, para el establecimiento de defensa y para las personas que los construyeron y operaron", escribió Michaeli en X.

"Anoche también demostró una vez más lo crítica que es la alianza estratégica con los EE. UU. y los países de la región para la seguridad del Estado de Israel. Ahora las mismas personas que incitaron en contra de los EE. UU., en contra de los acuerdos regionales y en contra del establecimiento de seguridad están tratando de decirles que es hora de un 'ataque decisivo' sin darse cuenta de que no existe tal cosa como Israel solo frente a estas amenazas", escribió Michaeli.

"No permitamos que se escondan detrás de palabras beligerantes y nos lleven a una terrible y interminable guerra regional. Tal guerra está destinada a servir a Netanyahu, no al Estado de Israel. Ahora es el momento de aprovechar el impulso para un acuerdo regional que detenga la guerra y traiga a nuestros rehenes a casa", concluyó Michaeli.

El presidente Isaac Herzog escribió en X: "Bendigo a queridos soldados y comandantes de las FDI y la Fuerza Aérea de Israel. Bendigo a la coalición de naciones liderada por los EE. UU. y @POTUS. Bendigo a mis hermanas y hermanos, el pueblo de Israel, por su excepcional muestra de resiliencia. Juntos, las fuerzas del bien vencerán a las fuerzas del mal. ¡Am Yisrael Chai!"

