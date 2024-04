EE. UU. no dudará en proteger a sus fuerzas y apoyar a Israel, dice el Pentágono

Las fuerzas estadounidenses siguen preparadas para brindar más apoyo a la defensa de Israel y mejorar la estabilidad regional, dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en un comunicado emitido la noche del sábado.

Bajo la dirección del presidente Biden, Austin dijo que las fuerzas estadounidenses interceptaron docenas de misiles y UAV en ruta a Israel lanzados desde Irán, Irak, Siria y Yemen.

Austin expresó su gratitud por el profesionalismo y habilidad de las tropas estadounidenses que participaron en las acciones del sábado y que seguirán en guardia para evitar más conflictos o escaladas.

"Condenamos estos ataques temerarios e inéditos por parte de Irán y sus aliados, y pedimos a Irán que detenga de inmediato cualquier ataque adicional, incluidos los de sus fuerzas aliadas, y que de-escalare las tensiones", dijo Austin. "No buscamos el conflicto con Irán, pero no dudaremos en actuar para proteger a nuestras fuerzas y apoyar la defensa de Israel". El sistema antimisiles Cúpula de Hierro dispara misiles de interceptación de cohetes lanzados desde el Líbano, según se ve sobre Kiryat Shmona, 5 de marzo de 2024. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

El Secretario de Estado, Antony Blinken, también emitió una breve declaración el pasado domingo por la mañana.

The United States condemns Iran’s attack on Israel. As the President said, our commitment to Israel’s security against threats from Iran is ironclad.