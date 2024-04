‘Free Palestine’: Política de Chicago criticada por aparentemente celebrar ataque de Irán

La concejala Rossana Rodríguez, quien representa el distrito 33 de Chicago, fue criticada por el consulado de Israel después de publicar “Free Palestine” en X mientras Irán lanzaba un ataque sin precedentes contra Israel el sábado por la noche.

"Condenamos en los términos más enérgicos la celebración de este ataque sin precedentes de Irán contra Israel por parte de esta concejala de Chicago”, compartió el consulado en línea. “Esta es la misma concejala detrás de la muy controvertida resolución de 'cese al fuego'. Vemos un patrón, no buscando la paz, sino la destrucción de Israel. Esperamos que @ChicagosMayor hable en esta ocasión. #Chicago #ApoyandoAIsrael”

We condemn in the strongest terms this Chicago Alderwoman's celebration of Iran's unprecedented attack on Israel.This is the same Alderwoman behind the highly controversial "ceasefire" resolution.We see a pattern - not aiming for peace, but for Israel's destruction.We hope… pic.twitter.com/GQPpqhWX2R — Israel in Chicago (@IsraelinChicago) April 13, 2024

La propuesta de cese al fuego mencionada en la publicación del consulado, la Resolución de Cese al Fuego R2023-0005730 presentada por los empleados progresistas de Chicago, pedía la liberación de rehenes israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Sin embargo, también exigía la liberación de prisioneros de seguridad palestinos arrestados por Israel, describiéndolos como "palestinos detenidos arbitrariamente", según una copia compartida por CBS News.

La resolución también incluía la nota: "No podemos permanecer en silencio mientras escuchamos a un grupo de ciudadanos de Chicago que rechazan la idea de que Estados Unidos debe seguir utilizando su posición geopolítica para permitir un genocidio" y "no es antisemita querer poner fin al apartheid impuesto por Israel en Palestina, de hecho, vemos a muchos de nuestros hermanos judíos en Chicago haciendo eco de este mismo llamado".

El consulado compartió una captura de pantalla de una publicación de la cuenta personal de Rodríguez.

Después de publicar su comentario, la concejala más tarde tuiteó: "He estado diciendo 'Libertad para Palestina' durante décadas y especialmente en los últimos meses. No celebro la guerra ni la pérdida de vidas humanas de ninguna manera. Acabo de bajarme de un avión para ver de nuevo a gente tratando de demonizarme por decir algo tan básico. Son las mismas personas que han estado aplaudiendo un genocidio.

"No vi las noticias sobre los ataques cuando tuiteé, acababa de ver un video de Gaza con un padre sollozando sosteniendo a su hijo muerto. Este momento es inmensamente trágico y es triste que haya personas que elijan crear aún más odio".

Ive been saying Free Palestine for decades & specially the last few months. I do not celebrate war or the loss of human life in any way. I just got off a plane to see people again trying to demonize me for saying something basic. Same people who have been cheering on a genocide. — Rossana Rodriguez ✊️‍ (@RossanaFor33) April 14, 2024

El consulado de Israel se ha puesto en contacto con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, sobre el incidente, según el New York Post.

Rodríguez ha compartido previamente publicaciones que abogaban por un solo estado palestino y la erradicación de Israel, según ABC7 Chicago. En noviembre, Rodríguez publicó "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre".

"Esto significa para la comunidad judía borrar a Israel, borrar la presencia judía en nuestra antigua tierra natal y acabar con el experimento judío en el Medio Oriente", dijo Dan Goldwin, director ejecutivo de asuntos públicos del Fondo Unido Judío, a ABC.

¿Cómo están respondiendo los usuarios de redes sociales a la publicación de la concejala?

I hadn’t seen the news about the attacks when I tweeted, I had just watched a video of Gaza with a father sobbing holding his dead child. This moment is immensely tragic and it’s sad that there’s people choosing to create so much more hate. — Rossana Rodriguez ✊️‍ (@RossanaFor33) April 14, 2024

Los usuarios de redes sociales fueron rápidos en criticar a Rodríguez, con un usuario escribiendo “Nadie cree esto. Además, ¿qué tal tuitear ‘liberen a los rehenes’?”

Otro usuario puso en duda la excusa de Rodríguez de que no había visto las noticias, escribiendo: “‘Vivo bajo una roca, por favor sean amables conmigo’ jaja”