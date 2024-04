Detenida la flotilla de ayuda a Gaza tras retirarse la bandera del buque, según activistas

Una flotilla de ayuda humanitaria destinada a Gaza fue detenida después de que Guinea Bissau decidiera retirar su bandera de dos buques, dijo el grupo de activistas Freedom Flotilla Coalition el sábado.

"El Registro Internacional de Buques de Guinea-Bissau (GBISR), en un movimiento político flagrante, informó a la Freedom Flotilla Coalition que había retirado la bandera de Guinea Bissau de dos de los barcos de la Freedom Flotilla, uno de los cuales es nuestro carguero", dijeron los activistas.

La flotilla de tres barcos tenía previsto zarpar el viernes desde puertos en Turquía con más de 5.000 toneladas de ayuda a bordo, dijeron los activistas, y describieron la inspección y la solicitud de las autoridades de Guinea Bissau como inusual y política.

GBISR no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. El buque turco Mavi Marmara, que transporta a activistas propalestinos para formar parte de un convoy humanitario, zarpa del puerto de Sarayburnu en Estambul (Turquía) el 22 de mayo de 2010. (credit: REUTERS)

La Fundación Turca de Ayuda Humanitaria (IHH) es la principal organizadora de la Coalición de Flotillas de la Libertad civil, la cual está compuesta por activistas de derechos humanos, incluyendo abogados, médicos y enfermeros que se unieron para entregar ayuda directamente a Gaza.

Al menos 34,305 palestinos han muerto en la guerra en Gaza, dijeron las autoridades de salud de Hamas el jueves. Israel está respondiendo a un ataque de Hamas el 7 de octubre que mató a 1,200 personas y llevó a 253 personas tomadas como rehenes.

ONU exige paso seguro

El viernes, expertos de las Naciones Unidas exigieron el paso seguro de la flotilla y pidieron a Israel que respete el derecho internacional y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia para permitir un acceso sin obstáculos de la ayuda humanitaria.

"Sin bandera, no podemos navegar. Pero esto no es el final. Israel no puede y no aplastará nuestra determinación de romper su asedio ilegal y llegar a la gente de Gaza", dijeron los activistas.