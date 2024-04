Israel advierte a Hamas: Acepta el acuerdo de rehenes o entraremos en Rafah

Israel advirtió a Hamas que llevará a cabo una importante operación militar a menos que el grupo terrorista acepte un acuerdo en la mesa para la liberación de algunos, pero no todos, de los restantes 133 rehenes.

"Si hay un acuerdo, suspenderemos la operación", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, a Channel 12 mientras las FDI continuaban sus preparativos para la operación y Egipto renovaba su impulso para asegurar un acuerdo de rehenes después de semanas en las que parecía que tales esfuerzos habían tocado un callejón sin salida.

"La liberación de los rehenes es una prioridad para nosotros", subrayó Katz. Habló después de que una delegación egipcia estuviera en Israel el viernes para conversaciones con Israel sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo.

"Si hay una opción para hacer un acuerdo, lo haremos", dijo, aunque subrayó que esto no afectaría al objetivo general de la guerra, que era destruir a Hamas.

Hamas considera la respuesta oficial de Israel

Hamas dijo que había recibido el sábado la respuesta oficial de Israel a su última propuesta de alto el fuego y la estudiará antes de presentar su respuesta, dijo el jefe adjunto de Gaza del grupo en un comunicado. El ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz en un debate y una votación sobre la expulsión de MK Ofer Cassif en la sala de asambleas de la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, 19 de febrero de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

"Hoy Hamas ha recibido la respuesta oficial de la ocupación sionista a la propuesta presentada a los mediadores egipcios y cataríes el 13 de abril," dijo Khalil Al-Hayya, quien actualmente se encuentra en Qatar, en un comunicado publicado por el grupo.

El problema ha sido la posible liberación de entre 20 y 40 rehenes, mujeres, ancianos e informados, a cambio de una pausa en la guerra, que en el pasado se ha descrito como de seis semanas. Se espera que Israel también libere a prisioneros de seguridad palestinos y terroristas detenidos en sus cárceles.

Hamas ha insistido en que quiere un fin permanente a la guerra. Los mediadores han intentado avanzar en el asunto sin abordar de inmediato ese punto, ya que Israel ha insistido en que Hamas ya no puede permanecer en Gaza y que debe completar su operación militar para destruirlo.

Funcionarios israelíes informaron a sus homólogos egipcios el viernes que Israel está listo para darle "una última oportunidad" a las negociaciones de rehenes para llegar a un acuerdo con Hamas antes de avanzar con una invasión a Rafah, informó Axios citando a dos funcionarios israelíes.

"Israel le dijo a Egipto que está tomando en serio las preparaciones para la operación en Rafah y que no permitirá que Hamas se demore", citó a uno de los funcionarios.

Para aumentar la presión sobre Israel para llegar a un acuerdo, el grupo terrorista lanzó el sábado un video que mostraba a Keith Siegel (64) y a Omri Miran (47) hablando. Como señal de que el video fue grabado recientemente, mencionaron las vacaciones de Pascua.

El sábado por la noche, el padre de Omri, Dan, se dirigió a la manifestación en la Plaza de los Rehenes, en la que los manifestantes exigieron que Israel llegue a un acuerdo, diciendo a la multitud: "Espero que realmente se llegue a un acuerdo ahora".

Hizo un llamado al líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, para "dar un pequeño paso y evitar derramamiento de sangre para ambos pueblos". Dirigiéndose a Sinwar, continuó: "Muestre algo de humanidad y [el gabinete de Israel] corresponderá, estoy seguro de ello".

Al Primer Ministro Benjamin Netanyahu y al gabinete de guerra, Miran le dijo: "Aprueben cualquier acuerdo, pero cualquier acuerdo que sea factible. Les ruego, una solicitud: Tomen la decisión ahora".

La semana pasada, Hamas publicó un video del rehén israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin, de 23 años, también estaba vivo.

En un movimiento inusual, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, concedió una entrevista a la cadena de noticias KAN de Israel. Qatar también ha trabajado junto a Egipto para mediar un acuerdo.

“Cada día que haya un retraso en llegar a un acuerdo, se pierden más vidas y se ponen en riesgo las vidas de los rehenes”, dijo.

Cada día que no se llegue a un acuerdo significa "un mayor riesgo para los rehenes", dijo, agregando que hay consideraciones políticas estrechas que están obstaculizando el proceso.

Tanto Israel como Hamas pueden hacer más para llegar a un acuerdo ahora", dijo.

“Hemos expresado nuestra frustración con el nivel de compromiso de ambas partes. Estamos reevaluando nuestro papel como mediadores como resultado de nuestros sentimientos hacia la seriedad de ambas partes y la obtención de un acuerdo. Creemos que se puede hacer mucho más desde ambos lados y que estamos haciendo todo lo que podemos en este momento, y necesitamos más presión en ambas partes. Para lograrlo", dijo.

También advirtió que una operación israelí en Rafah tendría un "impacto en el proceso de negociación" y que la escalada en el terreno también pone en riesgo a los rehenes.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, se espera que visite Arabia Saudita el lunes y martes para reunirse con socios regionales y discutir esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes, dijo el Departamento de Estado el sábado.

"Discutirá el reciente aumento en la asistencia humanitaria que se está entregando a Gaza y hará hincapié en la importancia de garantizar que ese aumento se mantenga", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

"El Secretario también enfatizará la importancia de prevenir que el conflicto se propague y discutirá los esfuerzos en curso para lograr una paz duradera y seguridad en la región, incluido a través de un camino hacia un estado palestino independiente con garantías de seguridad para Israel".

Blinken no tiene programada una visita a Israel en este viaje.

El veterano periodista Thomas Friedman escribió en un artículo de opinión en The New York Times el viernes que la administración Biden estaba diciendo en privado a Israel que no entrara en Rafah. "Funcionarios de EE. UU. me dicen", escribió, "que si Israel lleva a cabo una operación militar importante en Rafah, en contra de las objeciones de la administración, el Presidente Biden consideraría restringir ciertas ventas de armas a Israel".

El personal de Reuters y Jerusalem Post contribuyeron a este informe.