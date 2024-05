'Los egipcios no ven la determinación israelí de derrotar a Hamás', dice experto en Medio Oriente

Yoni Ben-Menachem es un periodista que anteriormente se desempeñó como CEO de la Autoridad de Radiodifusión de Israel y como director de la red de transmisión de la Voz de Israel. Sirvió en el Cuerpo de Inteligencia de Israel y fue dado de baja con el rango de capitán, luego estudió para obtener una licenciatura en idioma y literatura árabe y una maestría en estudios del Asia Oriental. Habla árabe con fluidez en varios dialectos.

Ben-Menachem fue el primero en entrevistar a Yasser Arafat antes de los Acuerdos de Oslo y cubrió, entre otras cosas, los contactos políticos de Israel con los palestinos, con Siria, en el Memorando de Wye River, los Acuerdos de Camp David, y más. Hoy en día se desempeña como investigador en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, como comentarista en canales de medios árabes y como conferencista sobre el tema de Medio Oriente.

Además, él es consultor en crisis políticas, inteligencia y asuntos relacionados con el terrorismo. Sus habilidades, experiencia y profundo conocimiento de los matices de Medio Oriente le permiten analizar la realidad y los desafíos que Israel está enfrentando actualmente. Maariv pidió que contribuyera desde su punto de vista, especialmente para entender a Egipto como un actor en el tejido general de intereses en la región.

A pesar de varios informes que indican que el movimiento Hamas respondió positivamente a la propuesta de Israel en respuesta a la propuesta egipcia, Aizat Rishak, miembro de la oficina política de Hamas, afirmó que Hamas no ha publicado ninguna referencia al acuerdo de liberación de los secuestrados. Rishak dijo que Hamas todavía lo está examinando y que las publicaciones en Israel pretenden crear confusión.

Ben-Menachem también comentó que los funcionarios de Hamas están intentando rebajar el entusiasmo de Israel y Blinken, el secretario de estado estadounidense que actualmente se encuentra en Arabia Saudita. En este análisis, Ben-Menachem también se refirió a lo que Blinken dijo esta mañana: que la oferta egipcia es generosa, que Hamas debería aceptarla y que Estados Unidos espera que Hamas tome una decisión rápidamente.

El significado del escalofriante mensaje de Hamas de la boca de Rishek al entendimiento de Ben-Menachem es que "israelíes, estadounidenses o egipcios están tratando de presionar a Hamas y empujarlos hacia este acuerdo. Por su parte, Hamas dice que no tienen prisa por llegar a ningún lado".

Ben-Menachem enfatizó que nadie realmente sabe qué reservas hizo Israel a la delegación de inteligencia egipcia que trajo su propuesta. Solo una publicación de Yaron Avraham afirmó que Israel está listo para retirarse del Corredor Netzer. Sobre esto, Ben-Menachem afirmó, "No creo que tenga mucho sentido porque este es uno de los ases bajo la manga de Israel. El corredor divide la Franja en dos y bloquea el paso de las personas desplazadas desde el norte de la Franja y de regreso.

Ejerce una presión muy seria sobre Hamas. Estamos hablando de entre 20 y 40 rehenes que serán liberados de los 133. Este número tampoco es definitivo porque Hamas afirma que será difícil comprometerse con 40 rehenes vivos y que no tiene un control exacto y no sabe qué está pasando con los otros rehenes que no están bajo su custodia. Hamas solo está dispuesto a comprometerse con 20".

Por otro lado, Ben-Menachem especifica que "Israel exige, según los datos de inteligencia que tiene, al menos 33 rehenes. Incluso si, en el mejor de los casos, Hamas devuelve 33 rehenes con vida, esto significa que 100 rehenes israelíes quedarán en manos de Hamas."

Ben-Menachem considera que hacer concesiones tan grandes y significativas en esta etapa, dejando con Hamas, además de la mayoría de los rehenes, también una palanca de presión muy grande sobre Israel para continuar. Reconoce su motivación y que sus demandas básicas son que Israel detenga completamente la guerra y se retire completamente de la Franja de Gaza. Esto significa que ellos permanecerán en el poder y la situación volverá a la normalidad.

Si este es realmente el caso, Ben-Menachem declaró: "Ellos asesinaron a 1,400 israelíes, perdimos varios cientos más de soldados y miles resultaron heridos en la guerra, y al final ganaron, porque a cambio de 33 rehenes (siendo lo más optimista), liberaremos a cientos de terroristas, incluidos asesinos extremadamente peligrosos."

Él enfatizó que la lista de prisioneros probablemente incluirá a otros aún más peligrosos que Sinwar, por ejemplo, Abdullah Barghouti, quien cumple 67 cadenas perpetuas en una prisión israelí. Ben-Menachem continuó, "Si evaluamos este acuerdo, es una derrota para Israel, la peor para Israel. Porque la mayoría de los rehenes siguen en manos de ellos, y no tenemos una palanca de presión para continuar". Estimó que las posibilidades de un acuerdo son del 50%. En cuanto al hecho de que Israel aparentemente acordó detener la guerra, dijo que "esto es algo que cualquiera puede interpretar como desee".

El análisis de Ben-Menachem sobre la participación de Egipto en el conflicto Israel-Hamas

Respecto a Egipto, Ben-Menachem afirmó: "Ellos vieron cómo las FDI atacaban cuando comenzó la guerra. En el norte de la Franja de Gaza, arrojamos bombas y eliminamos a muchos. No sé si las cifras palestinas son correctas y puede ser que estén exageradas, pero no hay duda de que matamos a un número significativo de personas allí. Los egipcios tienen mucho miedo de que haya una cruzada forzada de miles de refugiados".

Según él, los egipcios creen que Hamas quiere complicar las cosas empujando a las personas desplazadas a romper la valla y moverse a su territorio. "Ya pasó en el pasado", recuerda, "hace unos años, rompieron la valla a la fuerza, y luego los egipcios tuvieron que dispararles".

Ben-Menachem cree que los egipcios no podrán detener a miles de palestinos que se moverán por miedo a las bombas o que Hamas los empujará. "Los egipcios no podrán abrir fuego y matar a miles de palestinos para que los palestinos entren en territorio egipcio. Esto ya está creando un problema muy grande para el presidente egipcio. Esto desestabilizará inmediatamente la situación interna en Egipto. Hamas es parte del movimiento de los Hermanos Musulmanes, que es el principal movimiento de oposición en Egipto al presidente El-Sisi, que está tratando de derrocarlo del poder. Cuando llegó al poder, los reprimió por la fuerza y los prohibió, hoy en día es considerada una organización terrorista en Egipto."

Comparó lo que está sucediendo en el último mes en Egipto con lo que está ocurriendo en Jordania y afirma que el Rey Abdullah ha perdido el control. "Los Hermanos Musulmanes y Hamas están llevando a cabo enormes manifestaciones allí y están amenazando abiertamente con derrocarlo del poder. En Egipto, temen que todo esté bajo presión de las fuerzas de seguridad egipcias, que realizan arrestos preventivos y mantienen a la olla a presión para que no explote. Esto provocará enormes protestas en Egipto, que podrían derrocarlo del poder. La mayoría árabe simpatiza al 100 por ciento con Hamas y odia a Israel. La mayoría está en contra de los acuerdos de paz. Los gobernantes, por otro lado, juegan el juego estadounidense, porque necesitan a los estadounidenses. Egipto, por ejemplo, necesita a Estados Unidos para ayuda militar y económica, sin la cual colapsará, el gobierno egipcio colapsará". Además, Ben-Menachem cree que los egipcios manejan mejor la situación interna que los jordanos. El Presidente El-Sisi teme que, una vez que logren entrar, habrá una masacre y que los medios de comunicación de Hamas y Qatar lo encubrirán.

Ben-Menachem agregó otro interés egipcio: "También necesitan la ayuda de Israel, que hará lobby en el Congreso y el Senado por ellos". El atribuye esto a la cooperación en seguridad entre Israel y Egipto.

Además, Ben-Menachem reveló conversaciones que escuchó de oficiales de seguridad, "Los egipcios simplemente temen que su desnudez sea revelada al público porque tan pronto como las FDI toman el control del eje de Filadelfia, descubrirán los túneles que están debajo, los cuales han sido utilizados para contrabandear armas a la Franja de Gaza desde Egipto durante años. Los egipcios dicen que no hay contrabando bajo el eje de Filadelfia, no hay túneles, que en 2012 inundaron los túneles con agua y los cerraron todos, y que todo esto es invenciones israelíes para ocupar Rafah."

Ben-Menachem señaló que hay un oficial de seguridad israelí que dijo que hay 130 túneles bajo el eje de Filadelfia, "No sé si esto es verdad, o propaganda israelí, pero Israel insiste en que sí los hay. Los egipcios temen que si Israel toma el control de los túneles, será un gran golpe para ellos a nivel mundial, dada su insistencia en que no hay túneles y que todo son mentiras israelíes. Piensan que al final, Israel, tal como se comporta y lucha, no derrotará a Hamas. Para que Hamas siga en el poder en la Franja, los egipcios podrían pagar un alto precio. Hasta 2017, Hamas en Gaza participaba en ataques contra la policía y el ejército egipcios en territorio egipcio, junto con los Hermanos Musulmanes y la rama de ISIS del norte del Sinaí. Incluso fueron cómplices en un ataque muy famoso al Fiscal General Egipcio."

Concluyó, "Esta cooperación entre Hamas, la Hermandad Musulmana y ISIS contra el gobierno de al-Sisi preocupaba en gran medida a los egipcios. En 2017, Sinwar fue elegido líder de Hamas y llegó a un acuerdo con la inteligencia egipcia de que el brazo militar detendría los ataques en territorio egipcio y, a cambio, se abriría de manera continua el cruce de Rafah para el paso de personas y mercancías, una puerta abierta para Hamas hacia el mundo exterior. Sinwar cumplió su compromiso con los egipcios. Si permanece en el poder, se enfrentará a Egipto por todo lo sucedido. Si sale victorioso en la guerra, renovará el terror con la Hermandad Musulmana y ISIS contra el gobierno de al-Sisi. Los egipcios no ven la determinación de Israel para eliminar a Hamas. Están muy preocupados por esto."