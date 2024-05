'Mamá, ya no puedo estar en el ejército': Soldadas del IDF revelan proceso de reclutamiento

Gritos, humillación, privación de sueño y castigos hasta el punto de desmayo: así es como, según los padres de las reclutas femeninas, las FDI tratan a aquellas que se niegan a alistarse en la unidad de observación femenina, por miedo a servir en el ejército tras los eventos del 7 de octubre.

Después de que muchas soldadas se negaron a servir como observadoras el día de su reclutamiento hace unas semanas, sus padres señalaron que sus hijas recibieron un trato severo, incluyendo ser gritadas durante muchas horas y privadas de sueño continuo, con la intención de "quebrarlas". Fueron gritadas, humilladas, amenazadas y maldecidas. Fueron sometidas a un verdadero estrés psicológico que las hizo ceder y experimentar ataques de ansiedad.

Una madre declaró: "Hasta ahora, mi hija ha experimentado ataques de ansiedad debido a todo lo que ha pasado y a la presión que recibieron para enlistarse en el servicio. Todas esas prácticas eran en realidad tortura solo para doblegarlas y hacer que sirvieran en esa posición. Les decían por la noche que debían dormir bajo una luz y en un lugar ruidoso, impidiéndoles así dormir continuamente. También las ponían al sol durante horas sin permitirles siquiera tocarse la cara. Algunas se desmayaban allí".

Hace unas semanas, docenas de soldados mujeres asignadas como observadoras pidieron cambiar su asignación tras describir una gran ansiedad ante los asesinatos y secuestros de observadoras mujeres el 7 de octubre.

Además, se publicaron muchos testimonios sobre desprecio en sus evaluaciones acerca de un futuro ataque e invasión de Hamas en territorio israelí. Los padres de algunas de las observadoras mujeres que se negaron a enlistarse afirman que sus hijas fueron "torturadas" bajo el sol ardiente en la base de Tel Hashomer y les gritaron en los oídos con la intención de doblegarlas a enlistarse por la fuerza. ''Todas estas prácticas eran en realidad torturas sólo para obligarles a servir en el puesto''.

Madres de soldados femeninas traumatizadas hablan

"Todo lo que pedían resultaba en gritos en sus caras. Mi hija sufrió un ataque de ansiedad y la remitieron a urgencias por ello", testificó otra madre de una soldado que se alistó. "Tuvo el ataque debido a un trato vergonzoso, por decir lo menos, y el miedo de servir en la posición tras lo ocurrido el 7 de octubre. El trato a las observadoras femeninas y lo que les sucedió es un desastre y es legítimo que no quieran la posición. En urgencias, se le hicieron pruebas auditivas debido a los gritos que recibió en su oído. Mi hija dijo que le gritaron sin parar.

Como resultado, los padres de las observadoras femeninas están impactados y sienten fuertes emociones hacia el sistema militar. "La falta de confianza en el ejército ya es seria tras todos los eventos de la guerra, y al final, el ejército elige ignorar el problema", compartió una de las madres con enojo.

"¿Maltratar a chicas de 18 años cuyo único crimen fue pedir otro puesto? Estas son muchas chicas que llegaron con alta motivación y deseos de ofrecer un servicio significativo, y decidieron simplemente amenazar, romper y abusar mentalmente de ellas. Ahora están sufriendo. Experimentaron un trauma que todavía está vivo y les afecta, y esto mientras siguen bajo presión de los instructores. He perdido la fe en este sistema y mi enojo y frustración son muy grandes. Todo lo que pasó le causó ansiedad. Me dijo: "Mamá, creo que ya no puedo estar en el ejército". No entiendo cómo las trataron de una manera tan espantosa." Otra madre dijo que después de estos incidentes, su hija tenía miedo de alistarse en el servicio militar en cualquier capacidad posible.

En respuesta, un portavoz de las FDI declaró: "Los candidatos que expresaron baja motivación para el puesto comenzaron un proceso y discusión con los oficiales de selección en la base de Tel Hashomer. Los casos descritos son desconocidos. Cada vez que se presente un caso individual, se examinará y tratará en consecuencia. Durante su estancia en la base, los candidatos al puesto recibieron condiciones y tratamiento apropiados. En general, la conducta de la manera descrita no es consistente con el comportamiento esperado de los comandantes en las FDI. El sistema de observación en las FDI contribuye significativamente a mantener la seguridad de los ciudadanos israelíes y los soldados de las FDI, frustrando ataques terroristas, exponiendo y dañando al enemigo."