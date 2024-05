Los gazatíes dicen que grandes cantidades de ayuda son inútiles sin una solución significativa

En una declaración en video el martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que Hamas había bloqueado a los gazatíes no afiliados a distribuir ayuda, socavando los esfuerzos para estabilizar Gaza. Afirmó que una victoria militar sobre Hamas era esencial, ya que las discusiones diplomáticas sobre el futuro de Gaza son inútiles hasta que Hamas sea derrotado.

