'¿Qué harías?': Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo se reúne con Israel Katz

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, pidió al Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, que viera el video del secuestro de las observadoras durante una reunión con las familias de los rehenes el martes.

Los dos ministros de exteriores se reunieron con Eli Albag, el padre de la secuestrada Liri Albag, y se dirigieron al Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo: "¿Qué harías si tus vecinos estuvieran asesinando, violando y secuestrando a tus propios ciudadanos?"

Los padres de la rehén Liri Albag, Eli y Shira, y Sigal Yehud, la esposa del secuestrado Dolev, quien fue secuestrado por Hamás junto con su hermana Arbel, participaron en la reunión.

Sus historias

Eli Albag, cuya hija fue una de las observadoras secuestradas mostradas en el video publicado la semana pasada, le dijo al Ministro de Asuntos Exteriores Bettel: "Imagina que tus vecinos vienen y, dependiendo de la población, asesinan a 150 personas y secuestran a 12 ciudadanos; ¿qué haría Luxemburgo?"

"Imagina qué pasaría si no pudieras comunicarte con tu hija por dos horas, ¿qué pasaría en tu mente, en tu corazón?" (Izquierda) Foto de Liri Albag durante su cautiverio; (Derecha) Liri Albag antes de ser secuestrada por Hamás (credit: DAILY MAIL VIA MAARIV)

Sigal, la esposa de Dolev Yehud, dijo: "No sé nada de Dolev desde que fue secuestrado. Él es un paramédico que salió a ayudar a la gente y lo capturaron. Desde que está en cautiverio en Gaza, he dado a luz. Estoy esperando noticias; él es un hombre, no será incluido en el acuerdo actual - será el último en ser liberado."

Dolev Yehud, de 35 años, estaba con su familia en su habitación segura en el Kibbutz Nir Oz durante el ataque de Hamas y salió de la habitación para ayudar a los heridos. Los terroristas de Hamas lo capturaron y secuestraron junto con su hermana Arbel y su pareja Ariel.

Bettel fue el primer ministro de Luxemburgo en visitar Israel, en 2016.