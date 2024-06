Smotrich y Ben-Gvir rechazan propuesta de alto el fuego de Biden y amenazan con abandonar gobierno

El Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir ambos dijeron el sábado por la noche que no aceptarían la propuesta del presidente de EE. UU., Joe Biden, y amenazaron con abandonar el gobierno si su plan era aceptado.

Smotrich dijo en una publicación en X, antes conocido como Twitter, "Acabo de hablar con el primer ministro y dejé claro que no seré parte de un gobierno que acepte el esquema propuesto y ponga fin a la guerra sin destruir a Hamas y traer de vuelta a todos los rehenes".

Agregó: "No aceptaremos detener la guerra antes de que Hamas sea destruido. No aceptaremos socavar los logros de la guerra hasta ahora retirando a las FDI y permitiendo que los gazatíes regresen a la parte norte de la Franja de Gaza. No permitiremos la liberación masiva de terroristas que podrían regresar para asesinar judíos".

Smotrich exigió "la continuación de la lucha hasta que Hamas sea destruido y todos los rehenes sean devueltos".

"Buscamos la creación de una realidad de seguridad completamente diferente en Gaza y Líbano, el regreso de todos los residentes a sus hogares en el Norte y el Sur, y una inversión masiva en el desarrollo acelerado de estas áreas", dijo.

Ben-Gvir dijo el sábado por la noche que "el acuerdo, tal como se anunciaron sus detalles hoy, significa el fin de la guerra y el abandono del objetivo de destruir a Hamas. Este es un acuerdo imprudente, que constituye una victoria para el terrorismo y una amenaza de seguridad para el Estado de Israel".

Él enfatizó que "aceptar un acuerdo así no es una victoria absoluta, sino una derrota absoluta".

"No permitiremos que la guerra termine sin la erradicación completa de Hamas. Si el primer ministro continúa con el acuerdo imprudente bajo las condiciones publicadas hoy, lo que significa el fin de la guerra y el abandono del objetivo de destruir a Hamas, Otzma Yehudit disolverá el gobierno", advirtió Ben-Gvir.

Apoyo a acuerdo de rehenes

El líder de la oposición, Yair Lapid, escribió en X que el primer ministro Benjamin Netanyahu "cuenta con una red de seguridad de nuestra parte para un acuerdo de rehenes si Ben-Gvir y Smotrich abandonan el gobierno".

Los comentarios de Lapid se referían a una promesa que le había hecho a Netanyahu en febrero de que se aseguraría de que el gobierno del primer ministro retuviera los mandatos necesarios para seguir siendo viable en caso de que Smotrich y Ben-Gvir abandonaran el gobierno en protesta por un acuerdo de rehenes.

Lapid enfatizó que "el gobierno israelí no puede ignorar el importante discurso del presidente Biden. Hay un acuerdo sobre la mesa y debe llevarse a cabo".

El nuevo líder del Partido Laborista, el MK Yair Golan, elogió el anuncio de Biden.

Golan hizo una declaración en X, diciendo "El presidente Biden, un verdadero amigo de Israel, dice en su voz lo que todos en Israel ya entendían en las primeras etapas de la guerra. La condición para el retorno de todos los secuestrados es el cese de las hostilidades. Netanyahu minimizó los logros de las FDI y las posibilidades de [traer de vuelta a] los secuestrados. Ahora las hostilidades deben terminar y [entonces podremos] traer a todos de vuelta".