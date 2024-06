Cuerpo del médico Dolev Yehud identificado en el Kibbutz Nir Oz por expertos médicos

El cuerpo de Dolev Yehud, de 35 años, fue encontrado e identificado en el Kibbutz Nir Oz, confirmaron las FDI el lunes por la mañana.

Yehud, quien trabajaba como médico, fue asesinado el 7 de octubre después de salir de su casa para salvar vidas durante la masacre de Hamas.

Sirvió como médico en United Hatzalah y Magen David Adom.

Sus restos fueron identificados a través de un análisis científico en un esfuerzo coordinado entre las FDI y expertos forenses. Según informes de medios israelíes, después de que no se encontrara ADN perteneciente a Yehud durante pruebas de campo, el comandante del esfuerzo de inteligencia para identificar prisioneros de guerra y personas desaparecidas conectó los restos óseos con Yehud.

Yehud dejó atrás a su amada esposa Sigal y sus hijos: Raz, 8, Yotam, 7, Yaron, 4, y Dor, de 8 meses, quien nació 16 días después del presunto secuestro de Dolev. También dejó atrás a su hermano Neta, su hermana Arbel y sus padres, Yechiel y Yael.

El heroísmo de Dolev Yehud el 7 de octubre

Yehud estaba con su familia en su cuarto seguro en el Kibbutz Nir Oz durante el ataque de Hamas y salió de la habitación para ayudar a los heridos. Se cree que los terroristas de Hamas lo capturaron y secuestraron junto con su hermana Arbel y su pareja Ariel. Se cree que los dos todavía están retenidos en cautiverio en Gaza.

Eli Beer, presidente y fundador de United Hatzalah, dijo: "Dolev trató a cientos de personas como voluntario de United Hatzalah. Siempre actuó por el bien de los demás y brindó ayuda y asistencia a todos, incluso a personas que no conocía".

"La dirección de la organización, los directores, los jefes de sucursal, los voluntarios y toda la familia de United Hatzalah, tanto aquí en Israel como en todo el mundo, rezan por el descanso de su alma. Esperamos y anhelamos que Arbel, su pareja Ariel y todos los demás cautivos regresen pronto a casa, sanos y salvos".

Dani Shmuel, jefe de la sucursal de los alrededores de Gaza en United Hatzalah, reflexionó sobre el compromiso de Yehud en diciembre, diciendo: "Justo antes del 7 de octubre, premiamos a Dolev con el Premio a la Excelencia por su compromiso con salvar vidas. Respondería a llamadas día y noche, a todas horas, poniendo constantemente las necesidades de los demás por encima de las suyas".

"El 7 de octubre, salió a salvar vidas y no regresó", dijo Shmuel. "Cuando intenté comunicarme con él por radio ese Shabbat, no respondió. Estaba seguro de que era porque estaba ocupado tratando a los heridos."

En diciembre, el CEO de United Hatzalah, Eli Pollak, instó a la Cruz Roja a cumplir con su responsabilidad como organización médica, declarando que, "Además del hecho de que Dolev fue secuestrado y su deber es cuidar del bienestar de todos los rehenes, él también es un médico voluntario, y ustedes tienen una obligación especial hacia él".

En febrero, hablando con Ynet, la esposa de Yehud, Sigal, relató lo que su familia vivió el 7 de octubre. "Estuvimos en la habitación segura desde las 6:30 de la mañana, sin comida ni agua. Traté de mantener a tres niños tranquilos y calmados y al mismo tiempo mantenerme bajo la menor presión posible para que las contracciones no comenzaran".

Agregó, "Dolev me escribió esa mañana que estuviera tranquila, que regulara mi respiración. Y luego se cortó el contacto con él".

Ella habló del nacimiento de su hija, Dor, diciendo "lo más diferente sobre el nacimiento de Dor es que Dolev no estaba allí." Además dijo, "Él estuvo conmigo durante todos los otros nacimientos, me sostuvo la mano, me tranquilizó, cortó el cordón umbilical, tomó a los bebés en sus manos por primera vez ya en la sala de parto. Fue un padre comprometido desde el primer momento."

"Lo que más me asusta es la idea de que él no conocerá a su hija," dijo Sigal.

En una entrevista con el Canal 12 realizada hace unos seis meses, el padre de Yehud habló de la hija recién nacida de su hijo. "Dor, que tiene dos meses y medio, trae algo de luz a nuestras vidas. Parece entender la situación: está tranquila, no llora, sonríe y nos da esperanza de que su padre regrese y la sostenga en sus brazos, y de que su tía regrese y la sostenga en sus brazos."

Esta es una historia en desarrollo.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.