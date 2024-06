"No nos rendiremos": Ismail Haniyeh, líder de Hamás, echa humo tras la liberación de rehenes

Poco después de que las fuerzas israelíes liberaran a los rehenes Noa Argamani, Andrey Kozlov, Shlomi Ziv y Almog Meir el sábado, Hamas publicó una declaración del líder de la organización terrorista, Ismail Haniyeh, en la que el architerrorista afirmó que Hamas no se rendiría.

"Nuestro pueblo no se rendirá y la resistencia continuará defendiendo nuestros derechos ante este enemigo criminal", habría dicho Haniyeh. "Y si la ocupación cree que puede imponer sus elecciones sobre nosotros por la fuerza, está delirando, y el movimiento no aceptará ningún acuerdo que no logre la seguridad de nuestro pueblo en primer lugar".

En la declaración, el líder de Hamas afirmó que el ejército israelí estaba llevando a cabo masacres contra el pueblo palestino en Gaza.

"[Israel] continúa las masacres contra nuestro pueblo, niños y mujeres, cuyos capítulos están teniendo lugar ahora en Nuseirat y Deir al-Balah".

Operación de rescate ocurrió en el corazón de Nuseirat

Tras asegurar la liberación de los rehenes, las FDI informaron que la operación de rescate tuvo lugar en dos ubicaciones diferentes en el centro de Nuseirat. Combatientes palestinos del brazo armado de Hamás participan en un desfile militar con motivo del aniversario de la guerra de 2014 con Israel, cerca de la frontera en el centro de la Franja de Gaza, 19 de julio de 2023. (credit: REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA)

Según el ministerio de salud dirigido por Hamas en Gaza, los cuerpos de al menos 93 palestinos que murieron durante las actividades israelíes en Nuseirat y otras áreas en la región central de la Franja de Gaza llegaron al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa el sábado.

El ministerio no distingue entre combatientes y civiles en sus informes, y los números publicados por el ministerio han sido objeto de escrutinio, especialmente en los últimos días, por su aparente inflación de la proporción de mujeres y niños muertos durante la guerra.

Más tarde, Hamas emitió otra declaración diciendo que la operación de rescate israelí no "cambiaría su fracaso estratégico en la Franja de Gaza" ya que la organización terrorista seguía reteniendo a la mayoría de los rehenes.

Hamas también afirmó que era capaz de capturar más rehenes.

Reuters contribuyó a este informe.