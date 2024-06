Los rehenes liberados se someten a exámenes médicos, incluidos los de abuso sexual Después de casi nueve meses en cautiverio, los rehenes Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir y Andrey Kozlov han sido rescatados y están siendo sometidos a evaluaciones médicas exhaustivas. By DR. ITAI GAL

Well-wishers arrive at Sheba Medical Center to receive the rescued hostages, June 8, 2024. (DR. ITAY GAL/VIA MAARIV)