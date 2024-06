Almog Meir Jan, de 21 años, rescatado en operación israelí en Nuseirat, Gaza

Almog Meir Jan, de 21 años, fue tomado como rehén por terroristas de Hamas en la masacre del festival de música Supernova el 7 de octubre.

En un video que circula en redes sociales, su familia fue vista celebrando y cantando "Am Yisrael Chai" al recibir la noticia de su liberación.

אלמוג מאיר שחולץ משבי חמאס ושב לישראל בשיחת וידאו ראשונה עם חבריו | תיעוד@lirankog pic.twitter.com/kBBg471XkK — כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2024

Almog, residente de Or Yehuda, había estado anticipando ansiosamente el festival Supernova durante meses, según contó su familia al Jerusalem Post en enero.

La familia de Almog Meir Jan celebra su liberación del cautiverio de Gaza, 8 de junio de 2024 (A TRAVÉS DE LA SECCIÓN 24A DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR)

Su madre, Orit, recordó que el 7 de octubre, él le dijo: "A las 7:45 a. m., Almog me llamó y me dijo: 'Ima, enciende la televisión. El ejército ha cerrado la fiesta. Hay cohetes desde todas direcciones y nos están disparando. No sé qué está pasando, pero intentaré llamarte cada media hora. Ima, te quiero".

Después de la llamada de Almog a Orit, su hermana compartió inmediatamente su foto en redes sociales, buscando cualquier señal de que seguía con vida. Hacia el mediodía, una amiga llamó a Orit llorando, diciendo que había visto un video de Almog con otros cuatro rehenes. Al ver los videos publicados por Hamas, Orit reconoció inmediatamente a su único hijo.

"En ese momento, sentí un vacío en el centro de mi estómago y empecé a gritar. Ese es el momento en que te das cuenta de que tu vida entera cambiará para siempre.

La familia de Alomg le dijo a KAN que "se vio en la televisión mientras estaba secuestrado". Según su familia, Almog vio transmisiones de televisión desde Israel de protestas por la liberación de rehenes donde vio una imagen suya siendo mostrada.

Hamas también obligó a Almog a grabar un video como rehén en su cumpleaños en mayo, el cual luego le mostraron. El video nunca fue publicado, para sorpresa de Almog, ya que preguntó a sus amigos y familiares si lo habían visto.

Eric Narrow y el personal de Jerusalem Post contribuyeron a este informe.