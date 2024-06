'Creo que está mal': Nancy Pelosi critica la invitación de Netanyahu al Congreso en CNN

La ex Presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, criticó duramente la invitación extendida al Primer Ministro Benjamin Netanyahu para hablar ante el Congreso el próximo mes durante una entrevista con Dana Bash en CNN el jueves.

Bash: If you were Speaker, would you have invited Netanyahu?Pelosi: No, absolutely not. I think this is wrong.. I feel it's very sad that he has been invited, but who knows by then.. will he still be prime minister? pic.twitter.com/4R0ZgMZhto — Acyn (@Acyn) June 7, 2024

"Absolutamente no, creo que está mal. Para ser honesta, no aprobé su invitación la última vez, pero el presidente solo lo invitó sin consultar", afirmó Pelosi al principio de la entrevista. "Vino y criticó al Presidente Obama, y me pareció completamente inapropiado. Me entristece mucho que fue invitado, pero quien sabe para entonces, ¿seguirá siendo Primer Ministro?" "¿Qué va a decir Benny Gantz mañana? Todo lo que leo indica que no están contentos allí. No están contentos con esto, no están contentos con aquello", dijo refiriéndose al comunicado de prensa oficial de Benny Gantz que tendrá lugar el sábado por la noche, la noche de su ultimátum para abandonar el gobierno que dio a Netanyahu hace unas semanas.

Pelosi continuó, "Ojalá fuera un estadista y hiciera lo correcto por Israel. Todos amamos a Israel. Todos hemos luchado por Israel. El 7 de octubre fue horrible. Hamas es una organización terrorista, dedicada a la destrucción de Israel. Tengo claras y profundas discrepancias con el Primer Ministro, pero debido a que la relación entre EE. UU. e Israel es tan fuerte como el hierro, me uní a la solicitud de Chuck Schumer."

"No creo que sea una decisión sabia, pero respeto a los demás que tienen su propia opinión al respecto. Y Chuck es un fuerte defensor de Israel, al igual que yo. Solo porque no apoyo a Netanyahu no significa que no apoyemos a Israel", agregó. "Pero no estoy juzgando la invitación o la presencia de nadie. Y nuevamente, Israel no tiene mejor amigo que Chuck Schumer. Así que respeto su opinión, aunque no necesariamente la comparta."

Netanyahu recibe una invitación formal para dirigirse al Congreso

Netanyahu fue oficialmente invitado la semana pasada por el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, para hablar ante ambas cámaras del Congreso en Washington. Más tarde se confirmó que su discurso tendrá lugar el 24 de julio.

En su discurso esperado, el Primer Ministro se convertirá en el primer líder extranjero en dirigirse al Congreso cuatro veces, a pesar de sus desacuerdos con la administración de Biden respecto a la guerra en Gaza.