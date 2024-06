Las FDI revelan la extensa preparación de semanas de 'Operación Arnon' Las FDI dijeron que la Fuerza Aérea de Israel atacó docenas de objetivos militares como parte de la operación, que se llevó a cabo después de semanas de recopilación precisa de inteligencia. JERUSALEM POST STAFF By

Footage of the IDF operating in the Gaza Strip as a part of 'Operation Arnon,' which resulted in the rescue of four hostages from Hamas captivity on June 8, 2024. (Credit: IDF SPOKESMAN UNIT)