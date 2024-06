Qatar y Egipto planean conversaciones con Hamas sobre un alto el fuego en Gaza

Los mediadores cataríes y egipcios planean involucrarse con Hamas pronto para ver si hay una forma de avanzar con la propuesta de alto el fuego en tres fases presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mes pasado, dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el sábado. "Anticipamos un intercambio entre los mediadores y Hamas", dijo Sullivan. "Veremos en qué punto nos encontramos.

Seguiremos consultando con los israelíes y con suerte, en algún momento de la próxima semana podremos informarles sobre cómo vemos la situación y cuál sería el próximo paso para intentar cerrar esto", dijo. Sullivan habló con los reporteros al margen de una cumbre de paz en Ucrania y le preguntaron sobre los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo para que Hamas libere a los 120 rehenes restantes que han estado detenidos desde el 7 de octubre.

Sullivan dijo que había hablado brevemente con uno de los principales interlocutores, el Primer Ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y que hablarían nuevamente sobre Gaza el domingo mientras ambos estén en Suiza para la conferencia sobre Ucrania.

Los israelíes se reúnen en Tel Aviv para la liberación de los rehenes de Gaza el 25 de noviembre de 2023 (credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Habló mientras Estados Unidos e Israel están lidiando con cómo avanzar en un acuerdo de rehenes, a la luz de las enmiendas que Hamas hizo a la propuesta de Biden, que cuenta con el respaldo de Jerusalén.

Obstáculos para el acuerdo

Hay quienes en Israel, incluidos muchos familiares de los rehenes, que han pedido al gobierno que ponga fin a la guerra y cierre el acuerdo. Israel describió la respuesta de Hamas a la nueva propuesta de paz de Estados Unidos como un rechazo total y optó por no enviar más equipos de negociación hasta que el grupo terrorista haya aceptado la propuesta.

Se espera que el gabinete de seguridad se reúna el domingo. Entre los obstáculos básicos para un acuerdo ha estado la insistencia de Hamas en que Israel debe estar de acuerdo en poner fin a la guerra y retirar a las FDI de Gaza antes de que comience cualquier acuerdo. La propuesta, que llama a un alto el fuego de seis semanas en la fase 1, deja esa cuestión por decidir antes de que comience la fase 2. Israel ha insistido en que cualquier acuerdo debe permitir reanudar la lucha para asegurarse de que Hamas no retenga el control militar y gubernamental de Gaza.

Sullivan dijo que los funcionarios estadounidenses han examinado de cerca la respuesta de Hamas. "Creemos que algunas de las ediciones no son inesperadas y se pueden manejar. Algunas de ellas son inconsistentes tanto con lo que el presidente Biden presentó como con lo que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó. Y tenemos que lidiar con esa realidad", dijo. Dijo que los funcionarios estadounidenses creen que todavía existe un camino hacia un acuerdo y que el próximo paso será que mediadores qataríes y egipcios hablen con Hamas y "analizar lo que se puede trabajar y lo que realmente no se puede trabajar".

El portavoz de Hamas y miembro del buró político Osama Hamdan dijo a CNN el viernes que no estaba claro cuántos de los rehenes seguían con vida. "No tengo ni idea. Nadie tiene idea de esto", dijo. Hamdan dijo que Hamas necesita "una posición clara de Israel para aceptar un alto el fuego y una retirada completa de Gaza y dejar que los palestinos determinen su futuro por sí mismos. "Creo que si la administración estadounidense actuara de manera positiva, viendo la situación no solo a través de los ojos de Israel, podríamos llegar pronto a un acuerdo".