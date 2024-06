Padre de la rehén rescatada Noa Argamani: 'No creo que Hamas quiera hacer ningún trato'

Yaakov Argamani, el padre de la rehén rescatada Noa Argamani, reveló que "sabía" que su hija regresaría, a pesar de creer que Hamas no quiere un trato, según imágenes mostradas en el informe de N12 el viernes por la noche.

Durante una comida en la Casa Jabad en Tel Aviv, Yaakov Argamani dijo: "En lo más profundo, sabía que Noa iba a regresar", seguido de: "La gente siempre me preguntaba qué estaba pasando, yo decía que todo estaba bien, que era solo cuestión de tiempo".

Él recordó el momento en que se enteró de que su hija había sido rescatada del cautiverio en Gaza por Hamas, "fue un momento tan poderoso. Cuando recibí el mensaje, me golpeé varias veces. Me pregunté si era real. Pensé que estaba a punto de despertar de un sueño. Antes de que me informaran, hice un deseo de que Noa regresara, que su madre la viera al menos una vez más".

La inteligencia llevó al rescate

Imágenes de las FDI del ex rehén de Gaza Noa Argamani siendo evacuado en un helicóptero Black Hawk. 8 de junio de 2024. (credit: SCREENSHOT/IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"La gente siempre me preguntaba de dónde sacaba la fuerza, cómo lo conseguía en dos frentes tan difíciles. No creo que Hamás quiera hacer ningún trato, pero dejaremos eso en manos de nuestros políticos. Siempre venía a la sinagoga y decía, todo estará bien con la ayuda de Dios", compartió Argamani.

El periódico británico The Jewish Chronicle reveló nueva información en un informe del jueves por la mañana sobre la operación de rescate de rehenes. Según el informe, Israel recibió información sobre la ubicación de los cuatro rehenes en el corazón de Nuseirat tan temprano como mayo, y desde ese día, la inteligencia israelí se enfocó en la zona para determinar su ubicación exacta.

Finalmente, un equipo de agentes encubiertos recorrió el mercado; Su tarea era cruzar información de las interrogaciones de terroristas capturados. Además, se recopiló información a través de vigilancia aérea y otros medios tecnológicos. Después de 19 días de trabajo intensivo, las unidades combinadas lograron recopilar información precisa sobre la ubicación de los rehenes.