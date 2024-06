Activismo pro-palestino no intenta realmente resolver el problema, dice familiar de víctima en Gaza

Ahmed Fouad Alkhatib, un familiar de gazatíes que resultaron heridos y murieron en la guerra en curso, habló en contra de la violencia continua entre Israel y Palestina y del activismo pro-palestino en Occidente en un artículo de opinión publicado por el Free Press el miércoles.

Alkhatib escribió sobre cómo voló a Egipto para ayudar a la familia de su hermano a escapar de la guerra y de un ataque aéreo israelí que hirió a muchos de sus tíos y primos paternos. Dos de sus familiares, según informes, murieron en el ataque.

A pesar de la pérdida personal, Alhatib escribió en contra del ciclo perpetuo de violencia y del activismo pro-palestino que no logra centrar las vidas de los civiles palestinos en sus acciones.

"Siempre que comparto esta historia, la gente asume que debo estar consumido por la rabia, ansioso por vengarme de los responsables. Debo despreciar a todos los israelíes y considerarlos mis enemigos jurados", escribió Alkhatib. "A pesar de mi profunda frustración y resentimiento con la acción del gobierno israelí y la guerra en curso en Gaza, no es así. Si acaso, soy más crítico con algunos activistas pro-palestinos, muchos de los cuales están empeorando las cosas, poniendo a las personas a las que dicen defender en un mayor peligro". El moderador de anuncios de TikTok y activista propalestino que ha pedido ''muerte a los sionistas''. (credit: SOCIAL MEDIA)

"De hecho, argumentaría que a algunos no les interesa mucho el bienestar de los palestinos".

Después de salir de Gaza a los 15 años, solicitó asilo político en Estados Unidos. El mismo día de su entrevista, el 14 de junio de 2007, Hamas expulsó a la Autoridad Palestina de la Franja de Gaza y comenzó su reinado violento. Con su nueva vida en Estados Unidos, Alkhatib recordó cómo se involucró en activismo palestino y escribió cómo estaba "Inicialmente, estaba encantado. Trabajé como voluntario con ellos. Marché con ellos. Les di dinero. Asistí a docenas de manifestaciones, fui a incontables eventos universitarios y participé en conferencias educativas y campañas de defensa, incluido el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones".

A pesar de haber conocido a personas bien informadas sobre las complejidades del conflicto, Alkhatib dijo que "conoció a muchos idealistas que eran demasiado tercos para darse cuenta de que su sistema de creencias de todo o nada, por el cual todos los sionistas son malos y todos los palestinos son ángeles, no solo es autodestructivo, sino que perjudica activamente a las mismas personas a las que afirmaban apoyar".

Alkhatib escribió sobre cómo algunos activistas lo rechazaron, considerándolo "un traidor" por escapar del conflicto y priorizar su seguridad personal. "Me dijeron que debería regresar a Gaza para defender la tierra de mi pueblo. Debería resistir el complot sionista para vaciar Gaza de todos los habitantes palestinos. No importa que volver allí solo pusiera mi vida en peligro; si realmente me importara, me dijeron, estaría en primera línea, luchando para destruir a nuestro enemigo común", escribió. "Es fácil dar lecciones sobre las virtudes de retener la tierra cuando vives en una ciudad donde es poco probable que una bomba caiga del cielo para matarte a ti y a todos tus seres queridos. Es el idealismo romántico de alguien que nunca ha tenido que enterrar a un primo, un tío o un mejor amigo."

En un incidente particular, Alkhatib fue reprendido en una manifestación en San Francisco por condenar a Hamas por lanzar cohetes a poblaciones civiles israelíes a un reportero. "Nunca hables de los cohetes", le dijo supuestamente el organizador de la manifestación, "siempre cambias de tema. Si te preguntan sobre Hamas, hazlo volver a la ocupación israelí".

A pesar de explicar su conexión personal con el conflicto, Alkhatib dijo que el organizador insistió: "No importa. Mantente en el mensaje".

Equilibrando múltiples verdades

En otro ejemplo, Alkhatib habló de cómo activistas pro-palestinos en Estados Unidos se opusieron a los planes para un aeropuerto en Gaza administrado internacionalmente y aprobado por Israel en 2015, a pesar de ser ampliamente respaldado por civiles palestinos.

Escribió que aunque no resolvería el conflicto, el aeropuerto podría haber permitido "que la gente tuviera la opción de entrar y salir de Gaza y proporcionar algo de libertad de movimiento para los palestinos atrapados por el bloqueo en la Franja".

"Se opusieron a mis esfuerzos, porque la cooperación solo haría que Israel 'se viera bien', si solo se abordan partes del bloqueo y no todo", escribió. "Eso no fue aceptable para ellos, incluso si el pueblo palestino se beneficiaba. Algunos creían que con la libertad de movimiento, muchos gazatíes elegirían irse, cumpliendo así el 'complot sionista' de vaciar la Franja de sus habitantes, argumentando básicamente que los gazatíes encarcelados eran mejores para la causa mayor".

"¿Qué tipo de causa depende de obligar a su gente a permanecer en miseria perpetua para que los activistas occidentales tengan más facilidad para condenar a sus adversarios?" preguntó.

Hablando del activismo después del 7 de octubre, cuando Hamás lanzó un ataque masivo en el sur de Israel y mató a más de 1200 personas, Alkhatib dijo que "las cosas empeoraron mucho".

Afirmó que no solo los activistas no condenaron los actos de Hamás, sino que los desestimaron. Los activistas afirmaron que el terrorismo de Hamás había sido "exagerado, o inventado completamente" y le dijeron que se enfocara en asuntos pro-palestinos.

"A menudo parece que los palestinos se han convertido en peones para los activistas, nuestra situación facilitando la crítica a Israel. Pero son mi familia en la mira. Mi hermano y familiares sobrevivientes todavía están allá, junto con muchas personas con las que crecí. Esto es personal para mí", explicó.

Alkhatib dijo que seguía apoyando la creación de un estado palestino pero que también estaba "a favor de la paz y el pragmatismo" y "vehementemente opuesto a todo lo que representa Hamás y a todos sus actos viles contra el pueblo israelí".

Alkhatib también dijo que creía que el primer ministro Benjamin Netanyahu era un criminal de guerra, responsable de las muertes de civiles ocurridas en la guerra de Israel contra Hamás.

"Equilibrar estas múltiples verdades no es algo que muchos activistas parecen capaces de hacer", escribió. "Realmente no están dispuestos a reconocer que el objetivo debería ser la convivencia. Para lograr una paz verdadera y una solución cercana a la realidad, necesitamos hablar como iguales".

Concluyó la pieza escribiendo: "Sé lo difícil que es no dejarse llevar por las emociones que rodean este conflicto. No puedo dejar de pensar en mis treinta y un familiares fallecidos. Me despierto cada mañana preocupado por mi hermano, mi familia y mi gente, y me tenso cada vez que suena el teléfono. Pero son precisamente esas pérdidas y temores los que me hacen querer encontrar otro camino y no dejarme llevar únicamente por las emociones y la reactividad. Quiero hacer algo realista, mirar hacia un futuro mejor cuando finalmente rompamos el ciclo repetitivo de incitación, venganza, enojo y odio".