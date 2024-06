'Tu lema era disfrutar de la vida tanto como fuera posible', el soldado caído Stanislav Kostarev

El sargento Stanislav Kostarev, de 21 años, de Ashdod, un soldado del Batallón 601, cayó en combate en el sur de la Franja de Gaza, anunció las FDI el domingo. Fue asesinado junto a otros siete soldados temprano el sábado por la mañana, tras una explosión en un vehículo blindado.

El alcalde de Ashdod, Dr. Yehiel Lasri, dijo que en nombre de la ciudad y todos sus residentes, "Enviamos nuestras condolencias a la familia y los acompañaremos y les proporcionaremos cualquier cosa que puedan necesitar".

Israel announces the deaths of eight fighters who fell in battle against Hamas terrorists in Gaza.Cpt. Wassem Mahmoud, 23Sgt. Eliyahu Moshe Zimbalist, 21Sgt. Itay Amar, 19Sgt. Stanislav Kostarev, 21Sgt. Or Blumovitz, 20Sgt. Oz Yeshaya Gruber, 20Cpt. (res.) Eitan… pic.twitter.com/smKw9Z2o85