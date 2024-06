Recordando a Eliyahu Moshe Zimbalist, quien hizo aliá con su familia y cayó en Gaza

El sargento Eliyahu Moshe Zimbalist, de 21 años, de Beit Shemesh, cayó en batalla junto a siete soldados en la Franja de Gaza el sábado. Zimbalist, un soldado del Batallón 601 en el Cuerpo de Ingenieros de Combate, fue asesinado junto a otros siete soldados de su unidad, anunció las FDI el sábado.

Zimbalist fue ascendido al rango de Suboficial-Méritus de manera póstuma.

Según Nefesh B’Nefesh, hizo aliá con su familia en 2005.

Zimbalist asistió a la escuela secundaria en Ahavat Yisrael en Beit Shemesh y estudió durante un año y medio en Yeshivat Shaalvim, una yeshivá de hesder que combina el estudio de la Torá y el Talmud con el servicio en las FDI, antes de incorporarse al Cuerpo de Ingenieros de Combate. Nefesh B’Nefesh dijo que su amabilidad era destacada dondequiera que fuera.

Israel announces the deaths of eight fighters who fell in battle against Hamas terrorists in Gaza.Cpt. Wassem Mahmoud, 23Sgt. Eliyahu Moshe Zimbalist, 21Sgt. Itay Amar, 19Sgt. Stanislav Kostarev, 21Sgt. Or Blumovitz, 20Sgt. Oz Yeshaya Gruber, 20Cpt. (res.) Eitan… pic.twitter.com/smKw9Z2o85